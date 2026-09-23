Хрусткі деруни з сиром. Рецепт дня
До теми
- Ліниві голубці в мультиварці. Рецепт дня ZAXID.NET
- Лечо з перцю з копченою паприкою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Деруни з грибною підливою. Рецепт дня ZAXID.NET
Апетитна страва з картоплі, яка чудово смакує на сніданок, обід або вечерю. Завдяки додаванню напівтвердого сиру вони набувають насиченого смаку, а кріп надає приємного аромату. Щоб деруни вийшли рум’яними та хрусткими зовні й ніжними всередині, важливо відцідити зайву рідину з картопляної маси. Подавайте їх гарячими зі сметаною або улюбленим соусом. Рецепт від Picante Cooking.
Інгредієнти
|Картопля
|700 г
|Яйце
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Борошно
|50 г
|Напівтвердий сир
|200 г
|Кріп
|½ пучка
|Сіль
|до смаку
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю та цибулю. Наріжте їх на шматки, перекладіть у чашу блендера, додайте сіль і подрібніть до однорідності. Додайте яйце та ще раз збийте.
Крок 2
Перекладіть картопляну масу частинами в дрібне сито й добре відцідіть зайву рідину. Якщо сито має великі отвори, застеліть його марлею. Перекладіть відціджену масу в глибоку миску.
Крок 3
Натріть сир на великій тертці, подрібніть кріп і додайте їх до картоплі. Всипте борошно та ретельно перемішайте всі інгредієнти.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Добре розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Налийте її стільки, щоб дно було повністю вкрите шаром олії завтовшки кілька міліметрів.
Крок 5
Викладайте картопляну масу невеликими порціями, формуючи деруни. Смажте їх на середньому вогні, не перевертаючи, доки нижній бік добре підрум’яниться.
Крок 6
Переверніть деруни та смажте з іншого боку до готовності й утворення золотистої хрусткої скоринки.
Крок 7
Викладіть готові деруни на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб прибрати зайву олію. Так само посмажте решту картопляної маси.