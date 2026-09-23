Апетитна страва з картоплі, яка чудово смакує на сніданок, обід або вечерю. Завдяки додаванню напівтвердого сиру вони набувають насиченого смаку, а кріп надає приємного аромату. Щоб деруни вийшли рум’яними та хрусткими зовні й ніжними всередині, важливо відцідити зайву рідину з картопляної маси. Подавайте їх гарячими зі сметаною або улюбленим соусом. Рецепт від Picante Cooking.

Інгредієнти

Картопля 700 г Яйце 1 шт. Цибуля 1 шт. Борошно 50 г Напівтвердий сир 200 г Кріп ½ пучка Сіль до смаку Олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте картоплю та цибулю. Наріжте їх на шматки, перекладіть у чашу блендера, додайте сіль і подрібніть до однорідності. Додайте яйце та ще раз збийте.

Крок 2 Перекладіть картопляну масу частинами в дрібне сито й добре відцідіть зайву рідину. Якщо сито має великі отвори, застеліть його марлею. Перекладіть відціджену масу в глибоку миску.

Крок 3 Натріть сир на великій тертці, подрібніть кріп і додайте їх до картоплі. Всипте борошно та ретельно перемішайте всі інгредієнти. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Добре розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Налийте її стільки, щоб дно було повністю вкрите шаром олії завтовшки кілька міліметрів.

Крок 5 Викладайте картопляну масу невеликими порціями, формуючи деруни. Смажте їх на середньому вогні, не перевертаючи, доки нижній бік добре підрум’яниться.

Крок 6 Переверніть деруни та смажте з іншого боку до готовності й утворення золотистої хрусткої скоринки.