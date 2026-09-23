Кожна з них підходить для різних страв

Чавунна та антипригарна сковороди мають свої особливості й підходять для приготування різних страв. Pixel Inform розповідає, чим вони відрізняються та яку краще обрати для конкретних завдань.

Як працює чавунна сковорода?

Чавун нагрівається повільно, але добре утримує тепло. Коли на розігріту поверхню потрапляє холодне м’ясо, температура сковороди знижується не так різко. Завдяки цьому стейк чи будь-яке інше м’ясо краще підсмажується, а не тушкується у власному соку.

Чавун також підходить для запікання. Таку сковорідку можна поставити в духовку, де вона продовжить віддавати тепло.

Нова чавунна сковорода не має виражених антипригарних властивостей. Перед використанням на її поверхні потрібно створити захисний шар: нанести тонкий шар олії та добре прогріти. Під дією високої температури олія полімеризується й утворює плівку, яка допомагає їжі менше прилипати. З часом цей шар стає міцнішим, але його потрібно періодично поновлювати, особливо на початку використання.

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Ще одна перевага чавунної сковороди – її стійкість до високих температур і механічного чищення. Вона витримує інтенсивне нагрівання, а для очищення за потреби можна використовувати жорсткі щітки, не побоюючись пошкодити покриття.

Як працює антипригарна сковорода?

Антипригарне покриття зазвичай виготовляють із полімерних матеріалів, найчастіше на основі PTFE – політетрафторетилену. Його головна перевага в тому, що їжа майже не прилипає до поверхні. Тому на такій сковороді зручно готувати омлети, млинці, рибу, яєчню та інші страви.

Вона також підходить тим, хто використовує мало жиру під час смаження. На чавунній сковороді без олії ви яєчню не зробите.

Втім, антипригарне покриття не служить вічно. Навіть за дбайливого використання з часом воно зношується: можуть з’являтися подряпини, плями та ділянки, до яких їжа починає прилипати. Якщо поверхня вже помітно пошкоджена, сковороду краще замінити.

Також таку сковороду не варто сильно розігрівати, адже надмірне нагрівання прискорює зношення антипригарного шару.

Яку сковороду вибрати для різних страв?

Чавун більше підходить для страв, де потрібен сильний жар і скоринка. На ньому можна готувати стейки, відбивні, деруни, запіканки, тушковану картоплю, курку.

А антипригарну сковороду зручніше використовувати для швидких та ніжних страв, наприклад, яєць, млинців, сирників або риби.