Одні гриби після сушіння стають ще ароматнішими, а інші втрачають текстуру і смак

Сушіння вважають одним із найзручніших способів заготівлі грибів на зиму, але такий метод підходить далеко не для всіх видів. Одні гриби після сушіння стають ще ароматнішими, а інші втрачають текстуру і смак. 24 Канал розповідає, які види грибів краще не сушити.

Які гриби не варто сушити?

Не варто сушити маслюки, адже їхні слизька шкірка після висушування може стати жорсткою, а сам гриб – втратити приємну текстуру.

Також не варто сушити сироїжки. Через їхню ламку текстуру ви не отримаєте бажаного результату.

Лисички сушити можна, однак це теж не завжди найкраще рішення. Після втрати вологи вони часто стають доволі жорсткими й тому потребують тривалого замочування.

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Найкраще для сушіння підходять гриби з щільним м’якушем та виразним ароматом – білі, підберезники, підосичники та польські гриби. Вони також добре відновлюються під час замочування і підходять для супів, соусів та інших страв.