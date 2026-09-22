Десерт, який поверне відчуття літа: ніжне морозиво з кефіру та зефіру
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Простий домашній десерт, для якого знадобиться лише кілька інгредієнтів і блендер. Зефір додає солодкості та ніжності, а ягоди надають приємного фруктового смаку. Усі компоненти легко поєднуються, а після заморожування утворюють освіжальні ласощі. За бажанням використовуйте улюблені заморожені ягоди або сезонні фрукти. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кефір
|500 мл
|Зефір
|6 шт.
|Ягоди
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Дістаньте заморожені ягоди з морозильної камери та залиште на 10–15 хвилин за кімнатної температури, щоб вони трохи розм’якшилися.
Крок 2
Наріжте зефір невеликими шматочками, щоб його було легше подрібнити в блендері.
Крок 3
Покладіть зефір і ягоди в чашу блендера, влийте кефір. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перелийте суміш у контейнер, розрівняйте поверхню ложкою та накрийте кришкою.
Крок 5
Поставте морозиво в морозильну камеру на 2 години. Потім дістаньте контейнер і ретельно перемішайте десерт ложкою, щоб він рівномірно замерзав і не утворював суцільного крижаного шматка.
Крок 6
Поверніть морозиво в морозильну камеру ще на 1 годину. Перед подаванням за потреби залиште його на кілька хвилин за кімнатної температури, щоб воно трохи розм’якшилося.