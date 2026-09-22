Простий домашній десерт, для якого знадобиться лише кілька інгредієнтів і блендер. Зефір додає солодкості та ніжності, а ягоди надають приємного фруктового смаку. Усі компоненти легко поєднуються, а після заморожування утворюють освіжальні ласощі. За бажанням використовуйте улюблені заморожені ягоди або сезонні фрукти. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Кефір 500 мл Зефір 6 шт. Ягоди 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Дістаньте заморожені ягоди з морозильної камери та залиште на 10–15 хвилин за кімнатної температури, щоб вони трохи розм’якшилися.

Крок 2 Наріжте зефір невеликими шматочками, щоб його було легше подрібнити в блендері.

Крок 3 Покладіть зефір і ягоди в чашу блендера, влийте кефір. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Перелийте суміш у контейнер, розрівняйте поверхню ложкою та накрийте кришкою.

Крок 5 Поставте морозиво в морозильну камеру на 2 години. Потім дістаньте контейнер і ретельно перемішайте десерт ложкою, щоб він рівномірно замерзав і не утворював суцільного крижаного шматка.