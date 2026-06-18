Шоколадне морозиво без яєць і згущеного молока. Рецепт дня
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Цей рецепт не містить яєць і згущеного молока, а завдяки поєднанню вершків та шоколаду десерт виходить ніжним, кремовим і насиченим на смак. Морозиво не потребує перемішування під час заморожування, тому процес приготування максимально простий. Головне – використовувати добре охолоджені вершки та якісний шоколад. Рецепт від Катерини Тарасенко.
Інгредієнти
|Цукор
|150 г
|Кукурудзяний крохмаль
|24 г
|Какао-порошок
|30 г
|Молоко
|360 мл
|Чорний шоколад
|100 г
|Вершки 30%
|500 мл
|Сіль
|1 дрібка
|Ванілін
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте шоколад на невеликі шматочки.
Крок 2
Всипте в каструлю цукор, какао та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком.
Крок 3
Поступово вливайте молоко, безперервно перемішуючи суміш до однорідності. Додайте ванілін і ще раз перемішайте.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть масу до появи перших бульбашок. Проваріть суміш приблизно 1 хвилину та зніміть з вогню.
Крок 5
Додайте нарізаний шоколад і дрібку солі. Перемішайте до повного розчинення шоколаду та отримання гладкої маси. Накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште до повного охолодження.
Крок 6
Збийте добре охолоджені вершки міксером протягом 3 хвилин до легкого загущення. Не перебивайте їх.
Крок 7
Додайте кілька ложок вершків до охолодженої шоколадної маси та перемішайте.
Крок 8
Перелийте шоколадну суміш до решти вершків і обережно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору.
Крок 9
Перекладіть масу в контейнер із кришкою та розрівняйте поверхню.
Крок 10
Поставте морозиво в морозильну камеру щонайменше на 8 годин до повного застигання. Подавайте охолодженим.