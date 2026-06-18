Цей рецепт не містить яєць і згущеного молока, а завдяки поєднанню вершків та шоколаду десерт виходить ніжним, кремовим і насиченим на смак. Морозиво не потребує перемішування під час заморожування, тому процес приготування максимально простий. Головне – використовувати добре охолоджені вершки та якісний шоколад. Рецепт від Катерини Тарасенко.

Інгредієнти

Цукор 150 г Кукурудзяний крохмаль 24 г Какао-порошок 30 г Молоко 360 мл Чорний шоколад 100 г Вершки 30% 500 мл Сіль 1 дрібка Ванілін за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте шоколад на невеликі шматочки.

Крок 2 Всипте в каструлю цукор, какао та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком.

Крок 3 Поступово вливайте молоко, безперервно перемішуючи суміш до однорідності. Додайте ванілін і ще раз перемішайте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Поставте каструлю на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть масу до появи перших бульбашок. Проваріть суміш приблизно 1 хвилину та зніміть з вогню.

Крок 5 Додайте нарізаний шоколад і дрібку солі. Перемішайте до повного розчинення шоколаду та отримання гладкої маси. Накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште до повного охолодження.

Крок 6 Збийте добре охолоджені вершки міксером протягом 3 хвилин до легкого загущення. Не перебивайте їх.

Крок 7 Додайте кілька ложок вершків до охолодженої шоколадної маси та перемішайте.