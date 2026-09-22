Існує сорт, який підходить для варення набагато краще, ніж інші

Для домашніх заготівель підходять не всі груші. Деякі сорти краще зберігають смак і текстуру після термічної обробки, тому їх можна використовувати як для варення, так і для компотів. Oboz.ua розповідає, якому сорту варто віддати перевагу.

Який сорт груш ідеально підійде для варення?

Якщо ви плануєте приготувати варення з груш, зверніть увагу на сорт Вільямс. Ці груші є надзвичайно ароматними та мають ніжний, злегка терпкий смак, який добре поєднується з домашніми компотами, соками та іншою консервацією.

Окрім цього, аромат цієї груші залишається виразним навіть після обробки. Але важливо пам’ятати, що свіжі плоди можуть недовго зберігатися вдома. Зібрані груші краще використовувати швидко.