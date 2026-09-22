Окремі скибочки хліба ви можете підігріти в тостері

Заморожений хліб після розморожування може залишатися приємним на смак і не втрачати своїх властивостей. ТСН розповідає, як його розморозити, щоб хліб якомога довше залишався свіжим.

Як правильно розморозити хліб?

Найпростіший спосіб – дістати хліб із морозильної камери та залишити його розморожуватися за кімнатної температури приблизно на 3–4 години. Паковання в цей час краще не знімати, щоб хліб не пересихав.

Якщо після розморожування ви хочете отримати хрустку скоринку, хліб можна поставити ненадовго в духовку, розігріту до 175 °C. Окремі скибочки ви можете підігріти в тостері або навіть мікрохвильовій печі.

Саме тому перед заморожуванням хліб краще нарізати. Тоді ви можете дістати стільки скибочок, скільки вам потрібно на один раз, а решту далі залишити в морозильній камері.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати