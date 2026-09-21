Ароматна осіння випічка з ніжною текстурою та шматочками шоколаду. Гарбузове пюре робить десерт м’яким, а кориця додає приємного пряного аромату. Для приготування не потрібне вершкове масло, адже в рецепті використовують звичайну рафіновану олію. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 250 г Цукор 200 г Цукор ванільний 1 ч. л. Розпушувач 2 ч. л. Кориця мелена 0,5 ч. л. Сіль 0,5 ч. л. Олія соняшникова рафінована 120 мл Молоко 1 ст. л. Яйце куряче 1 шт. Гарбузове пюре 250 г Шоколад 150 г

Спосіб приготування:

Крок 1 У глибокій мисці збийте рафіновану олію із цукром до майже повного розчинення цукрових кристалів.

Крок 2 Додайте яйце, молоко, гарбузове пюре та ванільний цукор. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком до однорідності.

Крок 3 Просійте борошно, змішайте його з розпушувачем і сіллю. Поступово всипайте сухі інгредієнти до гарбузової суміші, щоразу перемішуючи вінчиком. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте мелену корицю та перемішайте. Подрібніть шоколад на невеликі шматочки, всипте його в тісто й рівномірно розподіліть.

Крок 5 Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть деко пергаментом.

Крок 6 Викладайте тісто столовою ложкою на деко, залишаючи відстань між порціями. Формуйте печиво приблизно однакового розміру. Зверніть увагу, що тісто буде досить рідким і повільно стікатиме з ложки.

Крок 7 Випікайте печиво 10–15 хвилин, залежно від його розміру та особливостей духовки. Стежте, щоб випічка набула яскравого золотавого кольору.