Гарбузово-шоколадне печиво. Рецепт дня
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Ароматна осіння випічка з ніжною текстурою та шматочками шоколаду. Гарбузове пюре робить десерт м’яким, а кориця додає приємного пряного аромату. Для приготування не потрібне вершкове масло, адже в рецепті використовують звичайну рафіновану олію. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|250 г
|Цукор
|200 г
|Цукор ванільний
|1 ч. л.
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Кориця мелена
|0,5 ч. л.
|Сіль
|0,5 ч. л.
|Олія соняшникова рафінована
|120 мл
|Молоко
|1 ст. л.
|Яйце куряче
|1 шт.
|Гарбузове пюре
|250 г
|Шоколад
|150 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У глибокій мисці збийте рафіновану олію із цукром до майже повного розчинення цукрових кристалів.
Крок 2
Додайте яйце, молоко, гарбузове пюре та ванільний цукор. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком до однорідності.
Крок 3
Просійте борошно, змішайте його з розпушувачем і сіллю. Поступово всипайте сухі інгредієнти до гарбузової суміші, щоразу перемішуючи вінчиком.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте мелену корицю та перемішайте. Подрібніть шоколад на невеликі шматочки, всипте його в тісто й рівномірно розподіліть.
Крок 5
Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть деко пергаментом.
Крок 6
Викладайте тісто столовою ложкою на деко, залишаючи відстань між порціями. Формуйте печиво приблизно однакового розміру. Зверніть увагу, що тісто буде досить рідким і повільно стікатиме з ложки.
Крок 7
Випікайте печиво 10–15 хвилин, залежно від його розміру та особливостей духовки. Стежте, щоб випічка набула яскравого золотавого кольору.
Крок 8
Дістаньте готове печиво з духовки, дайте йому трохи охолонути та подавайте до столу.