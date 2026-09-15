Ситний осінній сніданок: шакшука з гарбузом
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Шакшука з гарбузом – яскравий варіант осіннього сніданку, який добре насичує та не потребує багато часу на приготування. Ніжне гарбузове пюре поєднується з томатами, солодким перцем, спеціями та яйцями. Страва виходить ароматною, соковитою та чудово підходить для всієї родини. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбузове пюре
|240 г
|Томати у власному соку
|800 г
|Яйця
|6 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Солодкий червоний перець
|1 шт.
|Часник
|4 зубчики
|Олія
|1 ст. л.
|Копчена паприка
|1 ч. л.
|Зіра
|1 ч. л.
|Пластівці чилі
|½ ч. л.
|Сіль
|до смаку
|Петрушка
|15 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками. Очистьте солодкий перець від насіння та наріжте невеликими шматочками. Очистьте часник і подрібніть його.
Крок 2
Розігрійте олію у широкій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте 3–4 хвилини, періодично помішуючи, доки вона не стане м’якою та прозорою.
Крок 3
Додайте солодкий перець і готуйте ще 4–5 хвилин, щоб він трохи розм’як. Додайте часник і перемішуйте близько 30 секунд.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте копчену паприку, зіру та пластівці чилі. Перемішайте спеції з овочами та прогрійте 20–30 секунд.
Крок 5
Додайте томати у власному соку. Якщо вони цілі, розімніть їх ложкою прямо у сковороді. Додайте гарбузове пюре, посоліть і добре перемішайте.
Крок 6
Доведіть соус до легкого кипіння. Зменште вогонь і готуйте без кришки 7–10 хвилин, доки суміш трохи не загусне.
Крок 7
Зробіть у соусі шість неглибоких заглиблень. Розбийте яйця по одному в чашку, а потім обережно влийте їх у підготовлені місця.
Крок 8
Накрийте сковороду кришкою та готуйте на слабкому вогні 7–9 хвилин. Стежте, щоб білки повністю приготувалися, а жовтки залишилися м’якими. Якщо хочете щільніші жовтки, готуйте ще 1–2 хвилини.