Шакшука з гарбузом – яскравий варіант осіннього сніданку, який добре насичує та не потребує багато часу на приготування. Ніжне гарбузове пюре поєднується з томатами, солодким перцем, спеціями та яйцями. Страва виходить ароматною, соковитою та чудово підходить для всієї родини. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Гарбузове пюре 240 г Томати у власному соку 800 г Яйця 6 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Солодкий червоний перець 1 шт. Часник 4 зубчики Олія 1 ст. л. Копчена паприка 1 ч. л. Зіра 1 ч. л. Пластівці чилі ½ ч. л. Сіль до смаку Петрушка 15 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками. Очистьте солодкий перець від насіння та наріжте невеликими шматочками. Очистьте часник і подрібніть його.

Крок 2 Розігрійте олію у широкій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте 3–4 хвилини, періодично помішуючи, доки вона не стане м’якою та прозорою.

Крок 3 Додайте солодкий перець і готуйте ще 4–5 хвилин, щоб він трохи розм’як. Додайте часник і перемішуйте близько 30 секунд. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте копчену паприку, зіру та пластівці чилі. Перемішайте спеції з овочами та прогрійте 20–30 секунд.

Крок 5 Додайте томати у власному соку. Якщо вони цілі, розімніть їх ложкою прямо у сковороді. Додайте гарбузове пюре, посоліть і добре перемішайте.

Крок 6 Доведіть соус до легкого кипіння. Зменште вогонь і готуйте без кришки 7–10 хвилин, доки суміш трохи не загусне.

Крок 7 Зробіть у соусі шість неглибоких заглиблень. Розбийте яйця по одному в чашку, а потім обережно влийте їх у підготовлені місця.