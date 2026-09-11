Штрудель із гарбузом і корицею. Рецепт дня
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Штрудель із гарбузом і корицею – болгарський десерт, який у цій країні називають гарбузником. Для нього готують тонке тісто, а як начинку використовують гарбуз, тушкований із цукром і корицею. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно
|500 г
|Тепла вода
|125 мл
|Олія
|145 мл
|Панірувальні сухарі
|40 г
|Масло
|20 г
|Цукрова пудра
|20 г
|Гарбуз
|1 кіг
|Кориця мелена
|20 г
|Цукор
|60 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте гарбуз від шкірки, розріжте навпіл, видаліть насіння. М’якуш наріжте кубиками, посипте цукром і корицею, додайте трішки води й стушкуйте до м’якості (10—15 хвилин). Готову начинку охолодіть.
Крок 2
Просійте борошно, додайте теплу воду, масло і замісіть однорідне тісто. Воно має вийти еластичним. На присипаній борошном поверхні тоненько його розкачайте, посипте панірувальними сухарями й рівномірно розподіліть по ньому начинку.
Крок 3
Обережно згорніть рулет і перекладіть швом донизу на змащене олією деко. Зверху штрудель просто змастіть розтопленим маслом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Випікайте штрудель при 180°C 40 хвилин до рум’яності.