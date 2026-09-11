Штрудель із гарбузом і корицею – болгарський десерт, який у цій країні називають гарбузником. Для нього готують тонке тісто, а як начинку використовують гарбуз, тушкований із цукром і корицею. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Борошно 500 г Тепла вода 125 мл Олія 145 мл Панірувальні сухарі 40 г Масло 20 г Цукрова пудра 20 г Гарбуз 1 кіг Кориця мелена 20 г Цукор 60 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте гарбуз від шкірки, розріжте навпіл, видаліть насіння. М’якуш наріжте кубиками, посипте цукром і корицею, додайте трішки води й стушкуйте до м’якості (10—15 хвилин). Готову начинку охолодіть.

Крок 2 Просійте борошно, додайте теплу воду, масло і замісіть однорідне тісто. Воно має вийти еластичним. На присипаній борошном поверхні тоненько його розкачайте, посипте панірувальними сухарями й рівномірно розподіліть по ньому начинку.

Крок 3 Обережно згорніть рулет і перекладіть швом донизу на змащене олією деко. Зверху штрудель просто змастіть розтопленим маслом. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати