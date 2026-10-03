Тривалість приготування залежить від виду грибів

Лісові гриби потребують різного часу термічної обробки, тому їх усі не можна вкинути в одну каструлю і просто зварити. Одні гриби потребують довшого варіння, інші ж готуються швидше. РБК-Україна розповідає, як довго варити різні лісові гриби.

Як довго варити різні види грибів?

Тривалість приготування залежить від виду грибів:

Білі гриби. Після закипання рекомендують злити першу воду, залити гриби свіжою водою і варити приблизно 30–50 хвилин.

Лисички та підосичники варяться близько 20 хвилин.

Опеньки рекомендують варити 40–60 хвилин.

Маслюки та моховики – приблизно 25–35 хвилин.

Підберезники та сироїжки – варити 30–40 хвилин.

Чи потрібно варити гриби двічі?

Центр громадського здоров’я рекомендує двічі кип’ятити відібрані дикорослі гриби. Після першого кип’ятіння воду потрібно злити, залити гриби чистою водою, знову довести до кипіння та варити ще 15–20 хвилин.

Водночас у МОЗ України зазначили, що варити гриби потрібно не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.

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Отже, способи та тривалість варіння грибів можуть відрізнятися. Проте подвійну чи потрійну зміну води не варто вважати універсальним способом зробити будь-які гриби безпечними. Насамперед збирайте та готуйте лише добре відомі вам їстівні гриби й дотримуйтеся правил їхньої кулінарної обробки.