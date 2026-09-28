Мариновані білі гриби на зиму виходять ароматними, пружними та добре зберігають насичений смак. Для маринаду використовуйте простий набір спецій, часник і столовий оцет. Рецепт від «Кулінара».

Інгредієнти

Білі гриби 1 кг Вода 1 л Оцет 9% 100 мл Сіль 4 ч. л. Цукор 1 ст. л. Лавровий лист 1 шт. Гвоздика 7 шт. Чорний перець горошком 7 шт. Часник 4 зубчики

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистіть білі гриби від землі та лісового сміття, ретельно промийте їх під проточною водою. Великі екземпляри наріжте середніми шматочками, а маленькі залиште цілими.

Крок 2 Перекладіть гриби в каструлю, залийте холодною водою та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну, зменште вогонь і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 3 Поки гриби варяться, приготуйте маринад. Налийте в окрему каструлю 1 л води, додайте сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, чорний перець і очищений часник. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Доведіть маринад до кипіння, влийте оцет і перемішайте. Відкиньте відварені гриби на друшляк і промийте їх під проточною водою.

Крок 5 Перекладіть гриби в киплячий маринад і варіть на помірному вогні ще 15–20 хвилин.

Крок 6 Розкладіть гарячі гриби разом із маринадом у заздалегідь простерилізовані банки. Щільно закрийте банки стерильними кришками.

Крок 7 Переверніть банки догори дном, замотайте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.