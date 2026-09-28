Мариновані білі гриби на зиму. Рецепт дня
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Мариновані білі гриби на зиму виходять ароматними, пружними та добре зберігають насичений смак. Для маринаду використовуйте простий набір спецій, часник і столовий оцет. Рецепт від «Кулінара».
Інгредієнти
|Білі гриби
|1 кг
|Вода
|1 л
|Оцет 9%
|100 мл
|Сіль
|4 ч. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Лавровий лист
|1 шт.
|Гвоздика
|7 шт.
|Чорний перець горошком
|7 шт.
|Часник
|4 зубчики
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистіть білі гриби від землі та лісового сміття, ретельно промийте їх під проточною водою. Великі екземпляри наріжте середніми шматочками, а маленькі залиште цілими.
Крок 2
Перекладіть гриби в каструлю, залийте холодною водою та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну, зменште вогонь і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 3
Поки гриби варяться, приготуйте маринад. Налийте в окрему каструлю 1 л води, додайте сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, чорний перець і очищений часник.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Доведіть маринад до кипіння, влийте оцет і перемішайте. Відкиньте відварені гриби на друшляк і промийте їх під проточною водою.
Крок 5
Перекладіть гриби в киплячий маринад і варіть на помірному вогні ще 15–20 хвилин.
Крок 6
Розкладіть гарячі гриби разом із маринадом у заздалегідь простерилізовані банки. Щільно закрийте банки стерильними кришками.
Крок 7
Переверніть банки догори дном, замотайте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.
Крок 8
Перенесіть охолоджені банки в прохолодне темне місце для зберігання. Після відкривання тримайте гриби в холодильнику.