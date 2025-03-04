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Соковиті грибні котлети. Рецепт дня0
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Грибні котлети з шампіньйонів – ідеальний варіант для легкої страви у час посту. Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним м’ясним котлетам, при цьому зберігаючи відмінний смак і текстуру. Шампіньйони надають котлетам неймовірної соковитості та аромату.
Інгредієнти:
- п – 400 г;
- ц – 1 шт.;
- з – 2 шт.;
- я – 1 шт.;
- х – 100 г;
- о – 2 ст. л.;
- с – 1/2 ч. л.;
- п – 1/2 ч. л.;
- п – 1 ч. л.;
- с за смаком;
- п за смаком;
- п за смаком.
Спосіб приготування:
На розігрітій олії обсмажити цибулю та часник до мʼякості, додати нарізані гриби та смажити до золотавості. У процесі додати прянощі, пише Shuba.
Подрібнити гриби в блендері або прокрутити через мʼясорубку. Додати в отриману масу яйце та сухарі, перемішати та залишити на 1 годину.
Сформувати вологими руками котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на розігрітій олії до золотавості.
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