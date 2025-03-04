Грибні котлети з шампіньйонів – ідеальний варіант для легкої страви у час посту. Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним м’ясним котлетам, при цьому зберігаючи відмінний смак і текстуру. Шампіньйони надають котлетам неймовірної соковитості та аромату.

Інгредієнти:

п ечериці – 400 г;

– 400 г; ц ибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

– 1 шт.; з убки часнику – 2 шт.;

– 2 шт.; я йце куряче, велике – 1 шт.;

– 1 шт.; х лібна крихта – 100 г;

– 100 г; о ливкова олія – 2 ст. л.;

– 2 ст. л.; с ушений чебрець – 1/2 ч. л.;

– 1/2 ч. л.; п ерець чилі, порошок – 1/2 ч. л.;

– 1/2 ч. л.; п априка мелена – 1 ч. л.;

– 1 ч. л.; с іль за смаком;

за смаком; п ерець духмяний мелений за смаком;

за смаком; п анірувальні сухарі за смаком.

Спосіб приготування:

На розігрітій олії обсмажити цибулю та часник до мʼякості, додати нарізані гриби та смажити до золотавості. У процесі додати прянощі, пише Shuba.

Подрібнити гриби в блендері або прокрутити через мʼясорубку. Додати в отриману масу яйце та сухарі, перемішати та залишити на 1 годину.

Сформувати вологими руками котлети, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на розігрітій олії до золотавості.