Паштет з сиру, яєць та квасолі. Рецепт дня0
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Паштет з квасолі, сиру та яєць – це смачний і корисний перекус, який чудово підходить для канапок. Приготувати його можна як з консервованої квасолі, так і з звичайної вареної. Якщо ви обираєте варену квасолю, не забудьте замочити її на ніч і відварити до готовності. Такий варіант буде без консервантів і додаткових домішок, що робить страву ще кориснішою.
Інгредієнти:
З консервованої квасолі злийте зайву рідину. Додайте до неї сіль, перець, італійські трави. Кількість спецій регулюйте за своїм смаком, пише Shuba.
Яйця зваріть до повної готовності, прокип’ятивши їх протягом 10 хвилин, а потім остудіть у холодній воді.
Квасолю перекладіть у невелику миску та покладіть туди пару почищених зубчиків часнику.
Плавлений сир наріжте невеликими шматочками і відправте їх до квасолі з часником.
Яйце почистьте, наріжте невеликими шматочками та додайте до квасолі та сиру.
Всю цю суміш подрібніть до стану пюре за допомогою блендеру. Важливо, щоб не залишалося грудочок, а маса була однорідною.
Коли суміш приготувалася, додайте туди спеції та сіль і перемішайте.