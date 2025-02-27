Паштет з квасолі, сиру та яєць – це смачний і корисний перекус, який чудово підходить для канапок. Приготувати його можна як з консервованої квасолі, так і з звичайної вареної. Якщо ви обираєте варену квасолю, не забудьте замочити її на ніч і відварити до готовності. Такий варіант буде без консервантів і додаткових домішок, що робить страву ще кориснішою.

Інгредієнти:

плавлений сир – 120 г;

консервована квасоля – 300 г;

яйця курячі – 2 шт.;

зубки часнику – 2 шт.;

сіль – 3 г;

перець чорний мелений за смаком;

приправа «Італійські трави» за смаком.

Спосіб приготування:

З консервованої квасолі злийте зайву рідину. Додайте до неї сіль, перець, італійські трави. Кількість спецій регулюйте за своїм смаком, пише Shuba.

Яйця зваріть до повної готовності, прокип’ятивши їх протягом 10 хвилин, а потім остудіть у холодній воді.

Квасолю перекладіть у невелику миску та покладіть туди пару почищених зубчиків часнику.

Плавлений сир наріжте невеликими шматочками і відправте їх до квасолі з часником.

Яйце почистьте, наріжте невеликими шматочками та додайте до квасолі та сиру.

Всю цю суміш подрібніть до стану пюре за допомогою блендеру. Важливо, щоб не залишалося грудочок, а маса була однорідною.

Коли суміш приготувалася, додайте туди спеції та сіль і перемішайте.