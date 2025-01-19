Курячий паштет з печінки. Рецепт дня0
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Курячий паштет – це делікатес, який стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Ніжний, ароматний та з легким вершковим смаком, цей паштет ідеально підходить для бутербродів або як закуска до святкової трапези. Секрет його приготування полягає в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці приготування. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
Довільно нарізати цибулю та бекон. Обсмажити на маленькому вогні на оливковій олії. Влити бренді та вино, щоб закипіло.
Отриманий бульйон процідити (має вийти 250 мл рідини – якщо менше, то долити кип’яченої води).
Отриману суху масу, що лишилася після проціджування, перетерти через сито, змішати з топленим маслом та охолодити до кімнатної температури.
Збити в блендері яйця, спеції, додати печінку (попередньо зрізавши з неї все зайве), охолоджений бульйон та масло із засмажкою. Ще раз збити.
Процідити всю масу через сито та розлити по баночках по 150 г.
Банки закрити кришками та поставити в каструлю із холодною водою (рівень води має бути не вище паштету). Поставити на плиту. Ввімкнути малий вогонь і протримати на плиті півтори години.