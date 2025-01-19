Курячий паштет – це делікатес, який стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Ніжний, ароматний та з легким вершковим смаком, цей паштет ідеально підходить для бутербродів або як закуска до святкової трапези. Секрет його приготування полягає в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці приготування. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

оливкова олія – 10 мл;

бекон – 100 г;

цибуля червона – 250 г;

вино біле сухе – 200 мл;

бренді – 50 мл;

печінка куряча – 500 г;

яйця курячі – 4 шт.;

жовтки – 1 шт.;

сіль – 10 г;

кориця мелена – 1 г;

масло топлене – 200 г.

Спосіб приготування:

Довільно нарізати цибулю та бекон. Обсмажити на маленькому вогні на оливковій олії. Влити бренді та вино, щоб закипіло.

Отриманий бульйон процідити (має вийти 250 мл рідини – якщо менше, то долити кип’яченої води).

Отриману суху масу, що лишилася після проціджування, перетерти через сито, змішати з топленим маслом та охолодити до кімнатної температури.

Збити в блендері яйця, спеції, додати печінку (попередньо зрізавши з неї все зайве), охолоджений бульйон та масло із засмажкою. Ще раз збити.

Процідити всю масу через сито та розлити по баночках по 150 г.

Банки закрити кришками та поставити в каструлю із холодною водою (рівень води має бути не вище паштету). Поставити на плиту. Ввімкнути малий вогонь і протримати на плиті півтори години.