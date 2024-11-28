Хрумкі цибулеві оладки. Рецепт дня0
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Цибульники, або цибуляники – проста і смачна страва на кожен день, яка за технологією приготування нагадує деруни. Цибулеві оладки підійдуть до сніданку або на перекус. Щоб приготувати їх, вам знадобиться мінімальний набір продуктів, які є у кожного вдома. Рецепт ніжних всередині і хрумких ззовні оладок з цибулі розповідає УНІАН.
Інгредієнти:
- цибуля – 500 г;
- борошно – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- розпушувач для тіста – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- перець, спеції за смаком;
- соняшникова олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Щоб цибуля не пекла очі, замочіть половинки цибулин у холодній воді на 10 хвилин. Цибулю дрібно наріжте, викладіть у миску, посоліть і поперчіть. Перемішайте, щоб цибуля пустила сік, і залиште маринуватися на 15 хвилин.
Розбийте три яйця і збийте виделкою. Зʼєднайте цибулю зі збитими яйцями. Борошно змішайте з розпушувачем і просійте кілька разів. Перемішайте борошняну суміш з цибулею. Тісто має вийти досить рідким.
Добре розігрійте сковороду з олією. Викладіть на гарячу сковороду майбутні оладки ложкою. Обсмажувати з кожного боку по 4-5 хвилин на невеликому вогні. Якщо цибуля всередині сира – накривайте сковорідку кришкою на час смаження.
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