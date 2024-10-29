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Котлети з тертої картоплі та фаршу. Рецепт дня0
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Часто господині до котлет додають хліб, щоб зробити їх більш «м’ясистими» та поживними. Але, якщо замість хлібу ви додасте у фарш терту картоплю, то ваші котлети матимуть зовсім інший смак після приготування, стануть більш хрусткими та соковитими.
Інгредієнти:
- картопля – 5 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- фарш – 200 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, спеції за смаком;
- часник – 2 зубчики;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Натерти мілко очищену картоплю та цибулю. Зайвий сік злити, часник пропустити через прес. В картопляну натерту масу додаємо фарш, яйце, сіль та спеції, пише Сookpad.
Формуємо змоченими руками котлетки. На розігрітій сковорідці з олією смажимо котлетки з обох сторін до рум'яної скоринки.
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