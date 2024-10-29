Часто господині до котлет додають хліб, щоб зробити їх більш «м’ясистими» та поживними. Але, якщо замість хлібу ви додасте у фарш терту картоплю, то ваші котлети матимуть зовсім інший смак після приготування, стануть більш хрусткими та соковитими.

Інгредієнти:

картопля – 5 шт.;

яйце – 1 шт.;

фарш – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, спеції за смаком;

часник – 2 зубчики;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Натерти мілко очищену картоплю та цибулю. Зайвий сік злити, часник пропустити через прес. В картопляну натерту масу додаємо фарш, яйце, сіль та спеції, пише Сookpad.

Формуємо змоченими руками котлетки. На розігрітій сковорідці з олією смажимо котлетки з обох сторін до рум'яної скоринки.