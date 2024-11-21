Рецепти
Сніданок з лавашу і тунця в духовці. Рецепт дня0
До теми
Сніданок задає тон на цілий день. Якщо ви втомилися придумувати, що приготувати на сніданок, пропонуємо цей простий рецепт сніданку з лавашу і тунця із сайту Cookpad, що готується в духовці за лічені хвилини.
Інгредієнти:
- два лаваші маленького розміру;
- пів банки тунця у власному соку;
- одне яйце;
- 20 грамів шпинату;
- 50-70 грамів моцарели для запікання;
- 3-4 ст. ложки будь-якого улюбленого соусу;
- 10 грамів маринованої цибулі.
Процес приготування
Один лист лавашу змастіть соусом, трохи присипте тертим сиром і покладіть зверху другий лаваш, також змастіть його соусом. Викладіть тунець, мариновану цибулю, шпинат, зверху вбийте яйце і добре присипте сиром. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин, поки не розплавиться сир.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter