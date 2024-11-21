Сніданок задає тон на цілий день. Якщо ви втомилися придумувати, що приготувати на сніданок, пропонуємо цей простий рецепт сніданку з лавашу і тунця із сайту Cookpad, що готується в духовці за лічені хвилини.

Інгредієнти:

два лаваші маленького розміру;

пів банки тунця у власному соку;

одне яйце;

20 грамів шпинату;

50-70 грамів моцарели для запікання;

3-4 ст. ложки будь-якого улюбленого соусу;

10 грамів маринованої цибулі.

Процес приготування

Один лист лавашу змастіть соусом, трохи присипте тертим сиром і покладіть зверху другий лаваш, також змастіть його соусом. Викладіть тунець, мариновану цибулю, шпинат, зверху вбийте яйце і добре присипте сиром. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин, поки не розплавиться сир.