Цей ніжний і смачний паштет із червоної риби, вершкового сиру та кропу стане універсальним доповненням як для сніданку, так і для святкового столу. ТСН розповідає, що паштет чудово підходить для фарширування яєць або наповнення тарталеток.

Інгредієнти:

форель слабосолона – 150 г;

вершковий сир – 150 г;

лимонний сік – 2 ч. л.;

зелень кропу.

Спосіб приготування: