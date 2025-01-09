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Паштет із червоної риби. Рецепт дня0
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Цей ніжний і смачний паштет із червоної риби, вершкового сиру та кропу стане універсальним доповненням як для сніданку, так і для святкового столу. ТСН розповідає, що паштет чудово підходить для фарширування яєць або наповнення тарталеток.
Інгредієнти:
- форель слабосолона – 150 г;
- вершковий сир – 150 г;
- лимонний сік – 2 ч. л.;
- зелень кропу.
Спосіб приготування:
Зелень кропу промийте, обсушіть та подрібніть.
Рибу наріжте на невеликі шматочки.
У чашу блендера викладіть вершковий сир, червону рибу, зелень, полийте лимонним соком.
Викладіть у скляний посуд і зберігайте у холодильнику.
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