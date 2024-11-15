Ця сезонна яскрава і корисна страва підніме настрій в похмурі осінні дні. Щоб розкрити усю повноту смаку, обирайте гарбуз солодких сортів – баттернат, мускатний тощо, радить сайт Shuba.

Інгредієнти:

500 грамів гарбуза;

100 грамів борошна;

Три яйця;

160 грамів вершкового сиру;

100 грамів слабосоленого лосося;

зубчик часнику;

3 грами лимонної цедри;

5 грамів куркуми;

5 мл олії;

сіль, універсальна суміш спецій – за смаком.

Почистіть і наріжте гарбуз: половину – кубиками, половину скибочками. Кубики гарбуза посоліть, поперчіть, приправте спеціями, подрібненим часником і олією та запікайте до м’якості в розігрітій до 160 градусів духовці (приблизно 40 хвилин).

Скибочки гарбуза натріть на велику тертку, перекладіть в чашу блендера і додайте цедру лимона. Розділіть яйця на білки і жовтки, останні додайте до натертого гарбуза і збийте блендером до консистенції пюре. Додайте в масу куркуму і сіль та збийте ще раз. Після цього додайте в масу борошно, перемішайте і відкладіть. Білки посоліть і збийте міксером до стійких піків. Гарбузову масу перекладіть в миску і поступово додавайте до неї збиті білки, акуратно перемішуючи.

Застеліть деко мокрим пергаментом і вилийте на нього гарбузове тісто, розрівняйте і запікайте в розігрітій до 160 градусів духовці протягом 20-ти хвилин. Після цього – охолодіть впродовж 10-ти хвилин.

Лосось наріжте брусками. Гарбузовий корж рівномірно змастіть вершковим сиром кімнатної температури. Зверху викладіть шматочки риби і запечені кубики гарбуза. Щільно загорніть в рулет за допомогою пергаменту, на якому випікався корж. Загорніть рулет у пергаменті в харчову плівку і покладіть в холодильник на 2-3 години. До столу наріжте рулет порційними шматочками.