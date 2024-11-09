Гарячий шоколад просто створений для відчуття затишку і спокою. А прянощі додадуть особливого аромату і тепла. Цей осінній напій чудово підійде для тихого вечірнього відпочинку після робочого тижня.

Інгредієнти:

1,5 склянки молока;

1/2 склянки гарбузового пюре;

щіпка меленої гвоздики;

спеції за смаком: імбир, мускатний горіх, духмяний перець;

1/2 чайної ложки ванілі;

щіпка солі;

60 грамів нарізаного білого шоколаду;

крапля карамельного соусу.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі на середньому вогні з'єднайте молоко, гарбузове пюре і спеції, пише УП. Життя. Постійно помішуючи, дайте суміші добре нагрітися, але стежте, щоб вона не кипіла. Зніміть суміш з вогню і додайте шоколад, перемішайте або збийте до з’єднання.

Безпосередньо перед подачею додайте в чашку збитих вершків, прикрасьте кількома стружками білого шоколаду та притрусіть корицею. За бажанням, додайте крапельку карамельного соусу.