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Гарячий білий шоколад з гарбузом і спеціями. Рецепт дня0
Гарячий шоколад просто створений для відчуття затишку і спокою. А прянощі додадуть особливого аромату і тепла. Цей осінній напій чудово підійде для тихого вечірнього відпочинку після робочого тижня.
Інгредієнти:
- 1,5 склянки молока;
- 1/2 склянки гарбузового пюре;
- щіпка меленої гвоздики;
- спеції за смаком: імбир, мускатний горіх, духмяний перець;
- 1/2 чайної ложки ванілі;
- щіпка солі;
- 60 грамів нарізаного білого шоколаду;
- крапля карамельного соусу.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі на середньому вогні з'єднайте молоко, гарбузове пюре і спеції, пише УП. Життя. Постійно помішуючи, дайте суміші добре нагрітися, але стежте, щоб вона не кипіла. Зніміть суміш з вогню і додайте шоколад, перемішайте або збийте до з’єднання.
Безпосередньо перед подачею додайте в чашку збитих вершків, прикрасьте кількома стружками білого шоколаду та притрусіть корицею. За бажанням, додайте крапельку карамельного соусу.
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