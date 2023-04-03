Холодна весна є гарною нагодою освоїти рецепти смачних гарячих напоїв. Наприклад, каву Bicerin. Цей напій родом з Турина, там і зараз існує туристична принада, кав'ярня Bicerin. Готується така кава з 18 століття, а широку популярність напій отримав завдяки Александру Дюма в середині 19 століття.



Інгредієнти (на 2 порції):

молоко 250 мл

шоколад темний (поламаний на невеликі шматочки) 100 г

кава (міцна, свіжозварена або еспресо) 200 мл

вершки (33% -35%) 100 мл

шоколадна стружка (за бажанням)

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Нагрівати молоко та подрібнений шоколад, постійно збиваючи вінчиком. Довести до кипіння та дати покипіти ще хвилину, не перестаючи збивати. Зняти з вогню.

Зварити приблизно 200 мл міцної кави або зробити еспресо.

Прозорий келих наповнити шоколадною сумішшю на 1/3. Другу третину келиха акуратно заповнити кавою. Щоб шари вийшли рівними, наливати каву по лезу ножа або по зовнішній стороні ложки.

Збити вершки та акуратно додати в келих (можна використати готові вершки з балончика). За бажанням прикрасити шоколадною стружкою.