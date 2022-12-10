Синоптики обіцяють погіршення погоди, але ми спробуємо зігрітися за допомогою смачних гарячих напоїв.

Гарячий яблучний сік зі спеціями

Інгредієнти (на 4 порції):

яблучний сік 1 л

мед 4 ст.л.

кориця 2 палички

гвоздика 6 шт.

духмяний перець 6 горошин

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

Так само можна приготувати і апельсиновий сік (фото Sutterstock)

У баняку змішати сік з медом. Корицю, гвоздику, перець, цедру апельсина та лимона покласти в мішечок з марлі (або краще використати спеціальні мішечки з силікону). Опустити у сік. На малому вогні варити 5-10 хвилин, але не давати кипіти.

Викинути мішечок зі спеціями. Розлити напій у великі горнятка, у кожну порцію додати свіжу паличку кориці (за бажанням). Так само можна приготувати і апельсиновий сік.

Грог класичний

Інгредієнти (на 4 порції):

міцний свіжий чай 400 мл

темний ром 200 мл

сік 2 лимонів

мед 2 ст.л.

кориця, гвоздика, імбир за смаком

Міцний напій з ромом, який можна замінити, наприклад, віскі (фото Sutterstock)

Заварити чай. Акуратно влити ром, додати лимонний сік та прянощі. У самому кінці покласти мед. Поставити на вогонь, дати меду розчинитися. Розлити по горнятках.

Слем

Інгредієнти (на 4 порції):

молоко 800 мл.

дрібка шафрану

гвоздика 6 шт.

кориця 1-2 палички

невеликий шматочок мускатного горіха

цукор 100 гр.

крохмаль 2 ст.л. + 100 мл. холодної води.

У деяких країнах цей напій готують на Різдво (фото Sutterstock)

Шафран, гвоздику, мускатний горіх і корицю загорнути у невеликий шматочок марлі (або краще використати спеціальні мішечки з силікону). Молоко поставити на повільний вогонь. Додати мішечок зі спеціями.

Після закипання томити молоко 30 хвилин. Молоко буде підніматися, тому його потрібно постійно контролювати. Як тільки молоко знову підніметься, зняти з вогню, почекати, коли молоко опуститися і знову поставити на вогонь (простіше зробити цей процес у мультиварці, тоді контроль не потрібен).

Додати до молока цукор. Крохмаль розвести у воді і ввести в молоко тонкою цівкою. Варити напій ще 5 хвилин, постійно помішуючи.

З готового напою дістати мішечок зі спеціями, розлити слем по келихах і подавати гарячим.

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