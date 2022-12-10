Три гарячі напої для зимової негоди
Як зігрітись смачно з алкоголем та безДарина Цвях, 0
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Синоптики обіцяють погіршення погоди, але ми спробуємо зігрітися за допомогою смачних гарячих напоїв.
Гарячий яблучний сік зі спеціями
Інгредієнти (на 4 порції):
- яблучний сік 1 л
- мед 4 ст.л.
- кориця 2 палички
- гвоздика 6 шт.
- духмяний перець 6 горошин
- цедра 1 апельсина
- цедра 1 лимона
Так само можна приготувати і апельсиновий сік (фото Sutterstock)
У баняку змішати сік з медом. Корицю, гвоздику, перець, цедру апельсина та лимона покласти в мішечок з марлі (або краще використати спеціальні мішечки з силікону). Опустити у сік. На малому вогні варити 5-10 хвилин, але не давати кипіти.
Викинути мішечок зі спеціями. Розлити напій у великі горнятка, у кожну порцію додати свіжу паличку кориці (за бажанням). Так само можна приготувати і апельсиновий сік.
Грог класичний
Інгредієнти (на 4 порції):
- міцний свіжий чай 400 мл
- темний ром 200 мл
- сік 2 лимонів
- мед 2 ст.л.
- кориця, гвоздика, імбир за смаком
Міцний напій з ромом, який можна замінити, наприклад, віскі (фото Sutterstock)
Заварити чай. Акуратно влити ром, додати лимонний сік та прянощі. У самому кінці покласти мед. Поставити на вогонь, дати меду розчинитися. Розлити по горнятках.
Слем
Інгредієнти (на 4 порції):
- молоко 800 мл.
- дрібка шафрану
- гвоздика 6 шт.
- кориця 1-2 палички
- невеликий шматочок мускатного горіха
- цукор 100 гр.
- крохмаль 2 ст.л. + 100 мл. холодної води.
У деяких країнах цей напій готують на Різдво (фото Sutterstock)
Шафран, гвоздику, мускатний горіх і корицю загорнути у невеликий шматочок марлі (або краще використати спеціальні мішечки з силікону). Молоко поставити на повільний вогонь. Додати мішечок зі спеціями.
Після закипання томити молоко 30 хвилин. Молоко буде підніматися, тому його потрібно постійно контролювати. Як тільки молоко знову підніметься, зняти з вогню, почекати, коли молоко опуститися і знову поставити на вогонь (простіше зробити цей процес у мультиварці, тоді контроль не потрібен).
Додати до молока цукор. Крохмаль розвести у воді і ввести в молоко тонкою цівкою. Варити напій ще 5 хвилин, постійно помішуючи.
З готового напою дістати мішечок зі спеціями, розлити слем по келихах і подавати гарячим.
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