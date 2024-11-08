Маслопиво з гоґсмідського пабу: як приготувати магічний напій у себе вдома0
Якщо ви знайомі з всесвітом Гаррі Поттера, то маєте пам'ятати, про популярне серед чарівників маслопиво. Це слабоалкогольний ароматний напій, який, за легендою, найкраще готують у гоґсмідському пабі «Три мітли». Проте смачне маслопиво можна приготувати без магії на маґлівській кухні.
Інгредієнти (на чотири порції):
- вершкове масло – 1 столова ложка;
- тростинний цукор – 2 столові ложки;
- ваніль (можна використати один стручок ванілі) – ½ пакетика;
- молоко – 500 мл;
- вершки – 100 мл;
- мелена кориця – 1 столова ложка;
- какао-порошок – ½ столової ложки;
- пиво Malzbier (або будь-яке темне солодкувате пиво з низьким вмістом алкоголю) – 250 мл.
Спосіб приготування
Для початку розтопіть в сотейнику масло на маленькому вогні. Додайте тростинний цукор. Необхідно, щоб він трішки карамелізувався. Постійно помішуйте суміш.
Всипте ваніль або ж розріжте гострим ножем ванільний стручок та вишкребіть звідти насіння. Покладіть стручок та насіння у сотейник, де карамелізується цукор. Повільно влийте туди молоко, половину вершків. Також всипте корицю й какао. Продовжуйте помішувати рідину. Стежте, щоб вона не закипала.
Заберіть сотейник з вогню й влийте туди пиво. Після цього ще раз підігрійте маслопиво. Не кип'ятіть суміш, бо вона почне згортатися.
Збийте вершки, які залишилися. Ними можна прикрасити напій, коли розіллєте його у склянки. Подавайте маслопиво гарячим.
За матеріалами «Кулінарної книги Гаррі Поттера» Тома Ґрімма
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