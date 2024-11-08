Якщо ви знайомі з всесвітом Гаррі Поттера, то маєте пам'ятати, про популярне серед чарівників маслопиво. Це слабоалкогольний ароматний напій, який, за легендою, найкраще готують у гоґсмідському пабі «Три мітли». Проте смачне маслопиво можна приготувати без магії на маґлівській кухні.

Інгредієнти (на чотири порції):

вершкове масло – 1 столова ложка;

тростинний цукор – 2 столові ложки;

ваніль (можна використати один стручок ванілі) – ½ пакетика;

молоко – 500 мл;

вершки – 100 мл;

мелена кориця – 1 столова ложка;

какао-порошок – ½ столової ложки;

пиво Malzbier (або будь-яке темне солодкувате пиво з низьким вмістом алкоголю) – 250 мл.

Спосіб приготування

Для початку розтопіть в сотейнику масло на маленькому вогні. Додайте тростинний цукор. Необхідно, щоб він трішки карамелізувався. Постійно помішуйте суміш.

Всипте ваніль або ж розріжте гострим ножем ванільний стручок та вишкребіть звідти насіння. Покладіть стручок та насіння у сотейник, де карамелізується цукор. Повільно влийте туди молоко, половину вершків. Також всипте корицю й какао. Продовжуйте помішувати рідину. Стежте, щоб вона не закипала.

Заберіть сотейник з вогню й влийте туди пиво. Після цього ще раз підігрійте маслопиво. Не кип'ятіть суміш, бо вона почне згортатися.

Збийте вершки, які залишилися. Ними можна прикрасити напій, коли розіллєте його у склянки. Подавайте маслопиво гарячим.

За матеріалами «Кулінарної книги Гаррі Поттера» Тома Ґрімма

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