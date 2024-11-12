Гарбузова випічка у різних варіацях – must have сезону. Спробуйте приготувати ці вологі і ніжні кекси з ноткою гарбуза і спецій, а ми розповімо про секретний інгредієнт, з яким тісто обов’язково вийде таким, як треба.

Інгредієнти:

(приблизно на 10 порцій)

гарбузове пюре – 215 грамів;

оливкова олія – 120 мл;

тростинний цукор – 110 грамів;

яйця – 2 штуки;

борошно – 110 грамів;

цукор – 50 грамів;

розпушувач – 1 ч. л.;

харчова сода – 0,5 ч. л.;

сіль – 0,25 грама;

мелені кориця, мускатний горіх, імбир – по пів чайної ложки;

вершкове масло – 100 грамів;

сир «Філадельфія» або інший крем-сир – 200 грамів;

цукрова пудра – 100 грамів.

Спосіб приготування

Змішайте до однорідності гарбузове пюре, олію, коричневий цукор та яйця. Не варто використовувати міксер, щоб не перестаратися, – інгредієнти мають просто з’єднатися, радить сайт Shuba. Окремо змішайте сухі інгредієнти і разом додайте їх до вологої частини, ретельно перемішуючи вінчиком.

Наповніть паперові формочки для кексів тістом на три чверті і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору – 17-20 хвилин. Щоб перевірити готовність тістечок, проткніть їх зубочисткою – вона має виходити сухою і чистою.

Поки кекси охолоджуються, приготуйте крем. Збийте за допомогою міксера м’яке масло, крем-сир і цукрову пудру. Наповніть кремом кондитерський мішок і прикрасьте кекси. Поставте їх в холодильник на пів години, щоб крем охолонув.

Лайфгаки для приготування гарбузових кексів з крем-сиром

Секретний інгредієнт цих кексів – оливкова олія. Вона робить тісто легким, вологим і не таким жирним, як вершкове масло. Також важливо не перестаратися зі збиванням тіста, інакше кекси стануть занадто щільними. Ось ще кілька секретів цієї осінньої випічки: