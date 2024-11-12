Гарбузові кекси з крем-сиром. Рецепт дня0
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Гарбузова випічка у різних варіацях – must have сезону. Спробуйте приготувати ці вологі і ніжні кекси з ноткою гарбуза і спецій, а ми розповімо про секретний інгредієнт, з яким тісто обов’язково вийде таким, як треба.
Інгредієнти:
(приблизно на 10 порцій)
- гарбузове пюре – 215 грамів;
- оливкова олія – 120 мл;
- тростинний цукор – 110 грамів;
- яйця – 2 штуки;
- борошно – 110 грамів;
- цукор – 50 грамів;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- харчова сода – 0,5 ч. л.;
- сіль – 0,25 грама;
- мелені кориця, мускатний горіх, імбир – по пів чайної ложки;
- вершкове масло – 100 грамів;
- сир «Філадельфія» або інший крем-сир – 200 грамів;
- цукрова пудра – 100 грамів.
Спосіб приготування
Змішайте до однорідності гарбузове пюре, олію, коричневий цукор та яйця. Не варто використовувати міксер, щоб не перестаратися, – інгредієнти мають просто з’єднатися, радить сайт Shuba. Окремо змішайте сухі інгредієнти і разом додайте їх до вологої частини, ретельно перемішуючи вінчиком.
Наповніть паперові формочки для кексів тістом на три чверті і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору – 17-20 хвилин. Щоб перевірити готовність тістечок, проткніть їх зубочисткою – вона має виходити сухою і чистою.
Поки кекси охолоджуються, приготуйте крем. Збийте за допомогою міксера м’яке масло, крем-сир і цукрову пудру. Наповніть кремом кондитерський мішок і прикрасьте кекси. Поставте їх в холодильник на пів години, щоб крем охолонув.
Лайфгаки для приготування гарбузових кексів з крем-сиром
Секретний інгредієнт цих кексів – оливкова олія. Вона робить тісто легким, вологим і не таким жирним, як вершкове масло. Також важливо не перестаратися зі збиванням тіста, інакше кекси стануть занадто щільними. Ось ще кілька секретів цієї осінньої випічки:
- використовуйте солодкий гарбуз, наприклад, мускатний, батернат або хоккайдо;
- в тісто також можна додати інші спеції – дрібку гвоздики чи духмяного перцю;
- також в тісто можна додати дрібно посічені горіхи або сухофрукти на ваш смак.