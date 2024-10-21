Гарбузовий пиріг з двох інгредієнтів. Рецепт дня0
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Якщо у вас ще є домашні гарбузи і вам здається, що ви перебробували всі варіанти їх приготування, то пропонуємо ще зробити гарбузово-шоколадний торт, у якому лише два інгредієнти. Такий осінній десерт сподобається кожному, а готується він дуже швидко.
Інгредієнти:
- гарбуз – 500 г;
- шоколад чорний – 250 г.
Спосіб приготування:
Помийте і розріжте гарбуз навпіл по довшій стороні. Видаліть насіння і внутрішні волокна, потім помістіть половинки на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте при 180°С протягом 40 хвилин у попередньо розігрітій духовці, пише Shuba.
Коли гарбуз стане м’яким, дайте йому охолонути й за допомогою ложки відділіть м’якоть від шкірки. Для цього торту вам знадобиться 250 г м’якоті.
Перекладіть гарбузову м’якоть у миску і пюруйте за допомогою занурювального блендера.
Розтопіть чорний шоколад на водяній бані. Можна також розтопити шоколад у мікрохвильовій печі: покладіть його у тарілку і грійте 30 секунд на максимальній потужності. Процес треба повторити кілька разів, поки шоколад не стане повністю рідким. Перемішуйте масу у проміжках між нагріванням.
Вилийте шоколад у миску з гарбузовим пюре і добре перемішайте.
Тим часом розігрійте духовку до 170°С. Вилийте тісто для торта у круглу форму діаметром 16 см і випікайте у духовці 30-40 хвилин. Зачекайте, поки торт охолоне, посипте його цукровою пудрою й подавайте.
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