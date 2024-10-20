Якщо ви не любите страви з гарбуза, швидше за все, ви неправильно його готуєте або просто не знайшли «свій» рецепт. Тому ZAXID.NET пропонує вам добірку з семи різних гарбузових страв, серед яких є як основні, так і десерти.

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Картопля з грибами, запечена у гарбузі

Картопля, гарбузи та гриби – три інгредієнти, які з легкістю можна поєднати у одну осінню страву. Запікаючи все всередині гарбуза, страва набуває особливого вигляду і годиться для подачі до святкового столу.

Швидкий джем із гарбуза та груші на зиму

Триває сезон гарбузів і груш. Що можна зробити з цими на перший погляд непоєднуваними продуктами? Виявляється, що груша і гарбуз чудово поєднуються у джемі. Розповімо вам, як просто і швидко зробити зимовий джем всього за 90 хв.

Гарбузово-яблучний пудинг

Більш ідеального осіннього поєднання аніж гарбуз і яблуко, годі й шукати. Якщо ви приготуєте цей пудинг, то зможете відчути всі солодкі ноти гарбуза і кислинку яблука, поєднані ніжним повітряним тістом.

Запечені гарбузові оладки

Запечені гарбузові оладки матимуть хрумку скоринку і ніжну соковиту середину. А запікати в духовці лише 15 хвилин. Подавайте до столу зі сметаною.

Гарбузово-картопляна запіканка з м'ясним фаршем

Просто та корисно, а гарбуз додає кольору, смаку та настрою.

Гарбузове печиво з «Гаррі Поттера»

Чим годували у Гоґвордсі на свята? Відповідь на таке питання є у книгах Діни Бухольц «Кулінарна книга Гаррі Поттера. 150 рецептів для маглів та чарівників» та у «Кулінарній книзі Гаррі Поттера» Тома Грімма. І один із цих ви уже можете приготувати до Гелловіну.

Гарбузовий чізкейк без випікання

Через те, що цей чізкейк не потрібно випікати, а лише залишити на кілька годин у холодильнику, він готується дуже просто і швидко.

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