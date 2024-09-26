Як приготувати корисні ласощі з гарбуза для кота: покроковий рецепт
Гарбузовий сезон вже розпочався і набирає обертів. Потіште стравами з гарбуза не лише себе, а й вашого котика. Блог Shed Happens ділиться простим рецептом домашніх ласощів з гарбуза, що засмакують вашому компаньйону.
Чому ласощі з гарбуза корисні для кота
Гарбуз містить багато волокон, що потрібні травній системі. Вони допомагають зупинити діарею та запобігають утворенню кульок із шерсті в котячому шлунку. Окрім того, в гарбузі є низка вітамінів, що будуть корисними для котика.
Якщо ж поєднати гарбуз з тунцем, як у цьому рецепті, то котик також отримає порцію білку і корисних для шерсті і шкіри незамінних жирних кислот.
Лише пам’ятайте, що для уникнення набору зайвої ваги ласощі мають становити не більше 10% від щоденної потреби котика у калоріях. Хоча гарбуз безпечний для котів, переборщувати із ним не варто – достатньо 1-2 чайних ложок на день або кількох порцій ласощів (залежить від їх розміру).
Покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Пів склянки вівсяного борошна (якщо немає, подрібніть в блендері вівсяні пластівці);
- Третина склянки гарбузового пюре без добавок;
- 400 грам консервованого тунця без добавок (воду не зливайте);
- Чайна ложка сушеної котячої м’яти – за бажанням.
Приготування
Змішайте у мисці всі інгредієнти до консистенції тіста. Розкачайте тісто між двома листками пергаменту і поріжте на дрібні квадратики або ж використайте маленьку форму для вирізання печива. Також можна зробити ласощі у вигляді маленьких кульок з тіста, але врахуйте, що їм буде потрібно запікатися трохи довше.
Поставте гарбузове печиво в розігріту до 175 градусів духовку приблизно на 15 хвилин або поки краї печива не почнуть ставати коричневими.
Дайте ласощам охолонути і покладіть у вакуумний контейнер. Також ласощі можна заморозити, а перед використанням – розморожувати.
Звісно, в магазині можна купити ласощі для котів на будь-який смак, але ці 15 хвилин на кухні – це чистий прояв любові до вашого котика, за який він буде неймовірно вдячний.