Собі - гарбузове латте і чізкейк, котику - гарбузові ласощі з тунцем

Гарбузовий сезон вже розпочався і набирає обертів. Потіште стравами з гарбуза не лише себе, а й вашого котика. Блог Shed Happens ділиться простим рецептом домашніх ласощів з гарбуза, що засмакують вашому компаньйону.

Чому ласощі з гарбуза корисні для кота

Гарбуз містить багато волокон, що потрібні травній системі. Вони допомагають зупинити діарею та запобігають утворенню кульок із шерсті в котячому шлунку. Окрім того, в гарбузі є низка вітамінів, що будуть корисними для котика.

Якщо ж поєднати гарбуз з тунцем, як у цьому рецепті, то котик також отримає порцію білку і корисних для шерсті і шкіри незамінних жирних кислот.

Лише пам’ятайте, що для уникнення набору зайвої ваги ласощі мають становити не більше 10% від щоденної потреби котика у калоріях. Хоча гарбуз безпечний для котів, переборщувати із ним не варто – достатньо 1-2 чайних ложок на день або кількох порцій ласощів (залежить від їх розміру).

Покроковий рецепт

Інгредієнти:

Пів склянки вівсяного борошна (якщо немає, подрібніть в блендері вівсяні пластівці);

Третина склянки гарбузового пюре без добавок;

400 грам консервованого тунця без добавок (воду не зливайте);

Чайна ложка сушеної котячої м’яти – за бажанням.

Приготування

Змішайте у мисці всі інгредієнти до консистенції тіста. Розкачайте тісто між двома листками пергаменту і поріжте на дрібні квадратики або ж використайте маленьку форму для вирізання печива. Також можна зробити ласощі у вигляді маленьких кульок з тіста, але врахуйте, що їм буде потрібно запікатися трохи довше.

Поставте гарбузове печиво в розігріту до 175 градусів духовку приблизно на 15 хвилин або поки краї печива не почнуть ставати коричневими.

Дайте ласощам охолонути і покладіть у вакуумний контейнер. Також ласощі можна заморозити, а перед використанням – розморожувати.

Звісно, в магазині можна купити ласощі для котів на будь-який смак, але ці 15 хвилин на кухні – це чистий прояв любові до вашого котика, за який він буде неймовірно вдячний.