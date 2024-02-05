Більшість котів погано регулює кількість їжі, яку з'їдає, тому бажано, щоб опікуни регулювали її

Якщо годувати котика забагато, він набере зайву вагу, що відобразиться на його здоров’ї. Недоїдання, що може бути не помітним на перший погляд, також не принесе домашній тварині користі, як і неправильно підібраний корм. Ветеринарна лікарка Бет Тернер розповідає, як налагодити рутину у годуванні котика, щоб їжа ішла йому на користь.

Спочатку розберемося, що впливає на частоту годування і кількість їжі, якої потребує кіт. По-перше, значення має вік тварини – кошенятам потрібно більше нутрієнтів на кілограм ваги, аби вони росли і розвивалися, їх потрібно частіше годувати протягом дня. Тварину у віці до шести місяців потрібно годувати тричі на день.

Від шести місяців до досягнення твариною зрілості буде достатньо двох повноцінних прийомів їжі на день.

Дорослого котика можна годувати 1-2 рази на день. Важливо, що тут ідеться про здорових тварин, адже ті, хто мають проблеми зі здоров’ям, можуть потребувати іншого підходу. Краще все ж годувати тварину двічі на день, з інтервалом не більше 12 годин.

Стан здоров’я – це другий чинник, що впливає на режим годування кота. Якщо у кота, наприклад, діабет, то годувати його доведеться за іншим розкладом, можливо, раз на день, – тут найкраще підкаже ветеринар. Якщо ж у тварини проблеми зі щитовидною залозою, вона може відчувати голод постійно. Але не варто піддаватися, варто вилікувати хворобу.

Третій чинник у підборі режиму годування, це розміри тварини – коти великих порід з «широкими» кістками потребують більше їжі, ніж мініатюрні котики.

Окрім того, потрібно враховувати активність тварини – кіт з ожирінням потребує менше калорій, тому що мало рухається. Так само варто врахувати, якщо кішка вагітна або годує кошенят, – їй буде потрібно більше їжі.

Яким має бути розмір порцій для кота

Зазвичай виробники вказують приблизну кількість корму, необхідну тварині в день, відштовхуючись від її ваги. Але це дуже усереднений показник. Орієнтуючись на нього, легко перегодувати або недогодувати кота. Тому необхідну кількість калорій потрібно прораховувати для кожного окремого кота в залежності від його віку, ваги, стану здоров’я, активності.

Можна відштовхуватися від того, що за умови споживання якісного збалансованого корму здорові домашні коти потребують 165-250 калорій, дуже активні або вуличні коти – усі 300-350. Можна розпочати із щоденного раціону у 200 калорій, а далі – підбирати потрібний розмір порції.

Лайфхаки:

Зважуйте кота – якщо він втрачає вагу, додайте 20-25% до кількості калорій, що він споживає; якщо ж дорослий кіт набирає вагу, поступово – по 5% – зменшуйте калорійність раціону.

– якщо він втрачає вагу, додайте 20-25% до кількості калорій, що він споживає; якщо ж дорослий кіт набирає вагу, поступово – по 5% – зменшуйте калорійність раціону. Зважуйте порції котячої їжі – якщо насипати «на око», можна дуже сильно помилитися, так само використання чашки для насипання корму може вас обманути і кіт буде перегодований.

котячої їжі – якщо насипати «на око», можна дуже сильно помилитися, так само використання чашки для насипання корму може вас обманути і кіт буде перегодований. Якщо кіт будить вас серед ночі і вимагає їсти, вочевидь, він не отримує потрібну йому кількість калорій.

Пам’ятайте, навіть якщо комусь подобаються пухкенькі котики, це погано для здоров’я тварини. Годуйте кота правильно і частіше грайте із ним.