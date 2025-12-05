100 автомобілів, які привезла військовим команда Ірини Федишин

Президент Володимир Зеленський нагородив чотирьох волонтерів із Львівщини відзнакою «Золоте серце». У списку нагороджених співачка Ірина Федишин, ієромонах Макарій Дутка, а також волонтерки Наталія Паленичка та Марта Лігус. Указ оприлюднили 4 грудня напередодні Міжнародного дня волонтера.

«За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію», – вказано в указі президента.

Серед нагороджених є четверо представників Львівщини:

Макарій Дутка – волонтер, настоятель Свято-Успенської Унівської Лаври Студійського уставу Української греко-католицької церкви у 2010–2024 роках;

Марта Лігус – волонтерка, юристка Громадської організації «Народна самооборона Львівщини»;

Наталія Паленичка – волонтерка;

Ірина Федишин (Човник) – волонтерка, співачка, директорка БО «Благодійний фонд Ірини Федишин».

Раніше ZAXID.NET розповідав, що співачка Ірина Федишин за час повномасштабної війни придбала уже 400 авто для ЗСУ, а також близько сотні дронів, 2000 різної амуніції для військових, човни, катери та ін.

Ірина Федишин передає авто військовим

Ієромонах Макарій Дутка займається пауерліфтингом та збирає мільйони гривень для допомоги військовим, публікуючи актуальну інформацію про збори на своїй фейсбук-сторінці.

Ієромонах Макарій Дутка (ліворуч) збирає мільйони гривень для ЗСУ

Про Наталію Паленичку писала «Новинарня». Волонтерка є мамою загиблого 23-річного військового Владислава Паленички (позивний Whiskey). Лише за 2024 рік жінці вдалося зібрати та витрати на армію понад 8,5 млн грн. Актуальні збори волонтерка публікує у соцмережах.

Лише за 2024 рік Наталії Паленичці вдалося зібрати та витрати на армію понад 8,5 млн грн (фото з фейсбука)

На сайті «Народної самооборони Львівщини» вказано, що Марта Лігус у їхній команді із 2022 року. Вона є експерткою з гуманітарної допомоги.

Юристка Марта Лігус