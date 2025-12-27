Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

У суботу, 27 грудня, прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів.

«Сьогодні ми анонсуємо подальшу економічну допомогу для України на 2,5 млрд доларів, яка допоможе зробити доступним фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати процес відбудови», – заявив Карні.

Він також прокоментував масований російський удар по Україні в ніч на 27 грудня.

«Варварська атака, яку ми побачили минулої ночі – удар по Києву, – показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час. І щоб ми створили умови для цього справедливого та тривалого миру, а також для справжньої відбудови», – наголосив Карні.

Нагадаємо, 19 грудня учасники саміту Європейського союзу погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026–2027 років.

У неділю Зеленський має провести ключову розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. У суботу Зеленський проводить консультації із партнерами з Європи та Канади. Розмова з Трампом відбудеться в Палм-Біч, Флорида, о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).