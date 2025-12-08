За виділення додаткових грошей попри заперечення премʼєр-міністра проголосував парламент

Уряд Нідерландів, який йде у відставку, виділить Україні додаткові 700 млн євро на наступний рік. Про це повідомив у понеділок, 8 грудня, нідерландський портал NOS.

Тимчасовий уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 700 млн євро для України на 2026 рік, оскільки інші міністерства не можуть витратити їх цього року. Зокрема, гроші виділили з Фонду бюджету на оборонне обладнання та бюджету Міністерства закордонних справ, де реалізацію запланованих проєктів відклали.

Зазначається, що в Нідерландах існувала загроза утворення прогалини у допомозі України на 2026 рік. Причиною стало те, що 2 млрд євро із запланованих на наступний рік 3,5 млрд євро Нідерланди вже витратили на підтримку України.

Альянс «Зелені ліві – Партія праці» виступив з пропозицією поповнити бюджет на 2026 рік попри заперечення премʼєр-міністра Діка Схоофа. На початку наступного року уряд Нідерландів розгляну питання про те, де взяти решту грошей.

Нагадаємо, на початку грудня Нідерланди оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 250 млн євро. Гроші передадуть у межах ініціативи PURL – механізму із закупівлі країнами НАТО американської зброї для України. Зокрема, гроші Нідерландів підуть на закупівлю обладнання та ракет для ППО, боєприпасів для винищувачів F-16 та безпілотників.