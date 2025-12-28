У неділю, 28 грудня, на Львівщині через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

За інформацією ОВА, через пориви вітру швидкістю 15-21 м/с станом на 07:00 аварійно відключено 16 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ, з яких вісім – повністю, ще вісім – частково. Також знеструмлено 164 трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ.