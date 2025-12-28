На Львівщині через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів
У неділю, 28 грудня, на Львівщині через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
За інформацією ОВА, через пориви вітру швидкістю 15-21 м/с станом на 07:00 аварійно відключено 16 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ, з яких вісім – повністю, ще вісім – частково. Також знеструмлено 164 трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ.
Без електроенергії залишаються 72 населені пункти: 18 – повністю, 54 – частково.
До відновлення електропостачання залучені 22 бригади ПрАТ «Львівобленерго». Над ліквідацією наслідків негоди працюють 94 енергетики та задіяно 33 одиниці спецтехніки.
Мешканців області та Львова закликають дотримуватись правил безпеки під час негоди:
триматися подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;
не паркувати транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями;
не наближатися до місця обриву електромереж у випадку виявлення пошкодження на відстань менше восьми метрів.
У разі виявлення обривів електромережі у Львівській області мешканців просять повідомляти за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Також залишити повідомлення про пошкодження можна за допомогою чат-ботів «Львівобленерго» у Telegram та Viber.
Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.
У Львові ж про проблеми через снігопад містян просять повідомляти за номером «Гарячої лінії Львова» 1580.