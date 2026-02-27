Мешканець Львівщини отримав підозру в шахрайстві

Поліцейські повідомили про підозру в шахрайстві 63-річному мешканцю Львівщини, який видурив понад 2 млн грн у родича зниклого військовослужбовця, обіцяючи допомогти з поверненням тіла.

Як повідомили у п’ятницю, 27 лютого, у прокуратурі Львівщини, упродовж березня-серпня 2025 року 63-річний мешканець Львівщини видурював гроші у родичів зниклого безвісти військовослужбовця. Загалом отримав від брата військовослужбовця понад 2,1 млн грн.

«Так, на похороні іншого захисника чоловік зустрівся зі знайомим, син якого пів року тому зник на Бахмутському напрямку. Після цього почав хизуватися нібито наявними зв’язками у спецслужбах та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, стверджував, що саме завдяки його сприянню вдалося повернути тіло військового, на похороні якого вони зустрілися», – розповіли в прокуратурі.

Підозрюваний запропонував родині зниклого безвісти допомогу у пошуку та поверненні тіла, на що обмануті родичі військового погодилися.

«Чоловік вдало імітував пошуки, розповідаючи, де саме шукає, куди їде і при цьому постійно просячи гроші як на поточні, так і на несподівані та термінові витрати, нібито пов’язані з пошуком тіла. Насправді ж він перебував на території Львівської області, не планував виконувати обіцянку і не мав жодних засобів її виконати», – додали в прокуратурі.

Після останнього платежу, родич почав вимагати більше інформації про результати пошуків. Тоді підозрюваний сказав, що нібито зниклий живий і знаходиться в слідчому ізоляторі у Воронежі на території Росії.

Обман розкрився, коли родичі надали цю інформацію до Координаційного штабу і отримали офіційну відповідь, що полонених у тому населеному пункті не утримують. Розуміючи, що його ошукали, брат військового звернувся до правоохоронців.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львівщини за фактом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ).