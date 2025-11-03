Відомо, що подружжя ошукало трьох жінок

На Львівщині викрили подружжя, яке виманювало гроші у родичів військовослужбовців. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 39-річна мешканка Шептицького переконувала матерів і дружин військових, що має впливові зв’язки у відповідних структурах і може «домогтися» звільнення з військової служби законним шляхом. За такі «послуги» вона систематично вимагала гроші. Жінка діяла спільно зі своїм 43-річним чоловіком та іншими, наразі невстановленими слідством, особами.

«Щоб створити ілюзію достовірності, вони зустрічались з потерпілими в громадських місцях, переконливо називали посади й установи, які нібито могли вплинути на звільнення військовослужбовців. Чоловік навіть видавав себе за працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і запевняв одну з жінок у можливості виготовлення необхідних документів. Насправді жодних дій для звільнення військових вони не вчиняли, а отримані кошти привласнювали», – йдеться в повідомленні.

(Фото прокуратури)

Задокументовано, що таким чином подружжя ошукало трьох жінок на понад один млн грн.

Подружжю повідомили підозри:

жінці – за ч. 2, ч. 4 ст.190 (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України;

чоловіку – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України.

Слідство триває, встановлюються усі причетні особи.