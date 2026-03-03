У лютому президент Володимир Зеленський відзначив українську акторку Анастасію Пустовіт орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Як багато молодих українських акторів вона починала із проєкту «Перші ластівки», а в останні кілька років її карʼєра пішла стрімко вгору. Вона отримала одразу кілька сильних ролей у вдалих проєктах, де змогла втілити абсолютно протилежних персонажів й реалізуватися як різнопланова акторка. ZAXID.NET пропонує добірку серіалів із Анастасією Пустовіт, які допоможуть краще з нею познайомитись.

«Перші ластівки» (2021)

Серіал-антологія, в кожному сезоні якого розказують нову історію, а головні актори залишаються незмінними, однак змінюють свої амплуа від сезону до сезону. Анастасія Пустовіт втілила Каріну Вознюк у другому сезоні.

«Тиха Нава» (2026)

Мінісеріал про загадкові злочини у маленькому містечку біля Києва, де героїня Пустовіт – слідча, яка спершу хоче боротися з усталеною поліцейською системою, що їх прикриває, але згодом стає її частиною.

«Повернення» (2026)

Мінісеріал про військового Кречета, якого через важке поранення списали зі служби й тепер йому доводиться пристосовуватись до цивільного життя. Героїня Пустовіт – волонтерка «Мала», яка була парамедикинею, а тепер допомагає військовим із реабілітацією.