Олександр Рудинський та Анастасія Пустовіт отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня

До роковин повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський відзначив українських акторів Олександра Рудинського та Анастасію Пустовіт державними нагородами. Про це вказано в указі президента від 24 лютого.

Президент нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня акторку та волонтерку Анастасію Пустовіт, а також актора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та кіно Олександра Рудинського.

31-річна Анастасія Пустовіт відома глядачам за ролями в соціальній драмі Марисі Нікітюк «Коли падають дерева» (2018), «Перші ластівки» (2020), фільмі «БожеВільні» (2023), мінісеріалах «Тиха Нава» (2026) та «Повернення» (2026).

29-річний Олександр Рудинський знімається у великому кіно з 2019 року. Однією з перших його робіт став фільм «11 дітей з Моршина», а також головна роль у популярному підлітковому серіалі «Перші ластівки» (2020). У 2024 році він зіграв у серіалі «Агенція» Джорджа Клуні. У 2025 році фільм «Камінь, ножиці, папір», у якому зіграв Рудинський, отримав премію BAFTA. Цю нагороду він присвятив загиблому актору Євгену Світличному.

Додамо, що орден «За заслуги» ІІІ ступеня також присвоїли учасникам гурту «Курган & Agregat», які зіграли головні ролі у фільмі «Люксембург, Люксембург» (2024) Євгенію Володченку, Амілу Насірову та Рамілу Насірову. Крім музичної діяльності, артисти активно волонтерять на потреби ЗСУ, а Євген Володченко від початку повномасштабного вторгнення служив у спецпідрозділі ГУР Kraken.