Два роки тому фірма «Пісок-ресурс» виграла торги за право видобувати пісок в Нетішині

Державна служба геології та надр віддала понад 80 гектарів землі поблизу Нетішина у Хмельницькій області під розробку піщаних кар’єрів, попри те, що місцеві мешканці виступили проти видобутку. Три спецдозволи на видобуток по 11 млн грн кожен придбала компанія «Пісок-ресурс», зареєстрована напередодні аукціонів. Справжніми бенефіціарами фірми можуть бути львівський бізнесмен Олександр Свіщов та колишній керівник хмельницького обласного управління СБУ Юрій Фелонюк. «Пісок-ресурс» також платить місцевій громаді менші гроші за користування ділянками, ніж інші тамтешні надрокористувачі. Про це йдеться в матеріалі місцевого медіа «Є».

2024 року Держгеонадра за 33 млн грн продали на торгах дозволи на видобуток піску на ділянках «Нетішинська», «Горинська-1» та «Горинська-2», що розташовані за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС у місті Нетішин.

За словами місцевих мешканців, частина цих земель слугували пасовищами, частина були невитребувані людські паї. Ще одна із ділянок розташована трохи більше ніж 500 метрів від водосховища-охолоджувача АЕС. Про те, що тут хочуть видобувати пісок, громада дізналася вже після того, як видали спецдозволи на користування надрами й виступила категорично проти, направивши звернення до всіх можливих органів влади.

«Сьогодні на цих земельних ділянках ми випасаємо домашню худобу – переважна більшість з нас тільки й виживає за рахунок продажу молочної продукції, вони слугують також пасовищем для стада великої рогатої худоби СФГ «Нове життя». Через них проїздить сільськогосподарська техніка до наших пайових земельних ділянок, які обробляються. Ми неабияк стурбовані різким зниженням рівня ґрунтових вод, пересиханням криниць на наших обійстях, болота та річки Горинь. А як буде далі? Ми знаємо, що ще гірше», – йшлося у зверненні мешканців, проте влада не відреагувала на нього.

Під час торгів на дві з трьох ділянок претентувало ВКПП «Явір-транс», що належить матері нардепа Богдана Лукашука від ВО «Батьківщина», однак його обійшло новостворене ТзОВ «Пісок-ресурс». Ця ж фірма ж придбала спецдозвіл і на третю ділянку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Пісок-ресурс», було зареєстроване у Дніпрі фактично за кілька днів до оголошення першого аукціону. Його бенефіціарним власником була зазначена Олена Мозгова, однак напередодні оформлення документів на землю під спецдозволи у фірми змінився власник.

Новим бенефіціаром «Пісок-ресурс» став житель Винників біля Львова Остап Ясниський. Він також володіє ТзОВ «Захід-Ресурс 2022» спільно з львів’янином Данилом Ратичем. Останній свого часу був помічником депутата Львівської міської ради Віталія Свіщова, який є сином відомого на Львівщині бізнесмена Олександра Свіщова. А також спільно з донькою Свіщова Вікторією він заснував благодійний фонд «Громадська надія». Ратич протягом 2020-2022 року був директром ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», що належить Олександру та Віталію Свіщовим.

Як пишуть журналісти «Є», на зустрічі з громадою Нетішина інтереси компанії «Пісок-ресурс» представляв юрист Василь Ревуцький. Він курує або курував правничі питання в декількох компаніях, що пов’язані з видобутком корисних копалин на Хмельниччині. Це, зокрема, у ТзОВ «БорКар» та ТзОВ «Буртинський піщаний кар’єр».

Серед бенефіціарних власників цих компаній – колишній керівник регіонального управління СБУ та чоловік судді Хмельницького адміністративного суду Юрій Фелонюк (ТзОВ «Буртинський піщаний кар’єр»), його мати Ганна Фелонюк (ТзОВ «Боркар»), а також Олександр Свіщов, який у ТзОВ «Буртинський піщаний кар’єр» контролює частку через АТ «ЗНВКІФ «Лев». 50% статутного капіталу ТзОВ «БорКар» записані на згаданого вище Остапа Ясниського.

Потенційні доходи від видобутку піску на ділянках «Нетішинська», «Горинська-1» та «Горинська-2» можуть становити кілька мільярдів гривень, розповів медіа Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк. При цьому на 59 га з 80 га був оформлений сервітут (право користування землею) і компанії була встановлена плата 12 тис. грн за 1 гектар. Така вартість була затверджена судовим рішенням за позовом «Пісок-ресурс» до міської ради. У грошовому еквіваленті це менше ніж 1% від нормативної грошової оцінки (НГО) за земельні ділянки з таким цільовим призначенням, кажуть у міськраді Нетішина.

«Для порівняння розмір річної орендної плати за такі ділянки на території громади становить 3% від НГО земельної ділянки, а розмір земельного податку – 1% від НГО. Тобто розмір річної орендної плати за земельні ділянки для користування надрами становить в середньому 70 тисяч в рік за 1 га, а річний розмір земельного податку 23 тисячі гривень за 1 гектар», – розповіла журналістам голова земельного відділу Нетішинської міськради Ганна Тонка.

Як писав ZAXID.NET, Олександр Свіщов є президентом Федерації водного поло України та почесним консулом Туреччині у Львові (має дипломатичний захист). Також він займається виробництвом мінеральних вод – разом із чесько-українським бізнесменом Томашем Фіалою (ТзОВ «Трускавецька») та зі закарпатської групою бізнесменів і політиків Балог і Петьовки (МПП «Алекс»).

У минулому Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики (нині він формально вийшов зі складу бенефіціарів). Його син, Віталій, є депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».

Олександр Свіщов також контролює спортивно-розважальний центр Leoland, центр для масових заходів Barvy Hall у Львові, завод із перероблення риби у селищі Івано-Франкове та інші об’єкти.

У 2017 році Олександр Свіщов позивався до низки сайтів із сумнівною репутацією, зокрема до nacburo.org та korupciastop.in.ua, з вимогами видалити з розміщених там матеріалів згадки про нього як про «учасника організованого злочинного угруповання», що нібито мав «прізвисько Сєдой». Суд задовольнив позов бізнесмена та визнав цю інформацію наклепницькою.