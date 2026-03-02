До 2025 року ресторан «Дача» щорічно відвідувало близько 130 тис. гостей

Львівсько-київський бізнесмен, заступник голови партії «ВО «Свобода» Ігор Кривецький став співвласником відомого одеського ресторану «Дача». За даними аналітиків, придбання частки в компанії-власниці закладу могло стати Кривецькому у близько 100 тис. доларів, йдеться в матеріалі NV.

Власник заміських комплексів відпочинку Edem під Львовом та Києвом, заступник голови партії та головний спонсор партії «ВО «Свобода» Ігор Кривецький у лютому офіційно купив 20% ТзОВ «Драйв-Ін». Ця компанія розвиває один з найбільших одеських ресторанів «Дача». Решта 80% залишилися у власності відомого ресторатора Савелія Лібкіна.

Близько семи років обговорень про потенційну співпрацю закінчилося офіційним укладанням угоди, каже Лібкін. «Після пропозиції Савелія я не задумуючись погодився, бо вважаю його гуру у ресторанній сфері», — каже Кривецький. «Дача» – це іміджевий та знаний об’єкт в Одесі», – додав він.

Вартість угоди обидва бізнесмени не розголошують. «Ми домовилися про конфіденційність», — зазначили Лібкін і Кривецький.

Виторг ТзОВ «Драйв-Ін» у 2025 році впав на 1,8% до 42,5 млн грн, а прибуток зріс на 21% – до майже 8 млн грн, свідчать дані YouControl. Враховуючи прибуток ресторану його ринкова вартість може сягати до 370 тис. доларів, відповідно частка у 20% – близько 74 тис. доларів, каже старший брокер компанії, яка займається купівлею та продажем бізнесів Go Deal Brokers Сергій Мигаль.

Враховуючи землю в оренді, то вартість всього ресторану можна умовно оцінити у 500 тис. доларів, каже директор з розвитку Cartel Holding Валерій Поляков. «Для Ігоря Кривецького це стратегічна інвестиція в ресторанний ринок Одеси й у найсильніший бренд української одеської кухні», — додав співвласник мережі «Ресторани Гусовських» Євген Гусовський. На його думку, через високу нестабільність під час війни оцінити окремий ресторан дуже складно.

До 2025 року ресторан «Дача» щорічно відвідувало близько 130 тис. гостей, розповів Савелій Лібкін. За останній рік вона знизилася до 114 тис. людей, додав він. «Дача» має оцінку у 4,5 з 5 426 відгуків на Google Reviews та входить у список топ-100 найкращих ресторанів Одеси та України від NV.

Нагадаємо, Ігор Кривецький – український підприємець та колишній політик родом з колишнього Турківського району Львівської області. Член політичної ради та головний спонсор партії «Свобода». Був народним депутатом (2012-2014 рр.), депутатом Львівської облради (2010-2012 рр.).

Ігор Кривецький разом з родиною та партнерами володіє чималою кількістю нерухомості у Львові та Києві. У Львові це, зокрема готель «Жорж», нічний клуб «Фешн» історична будівля на вул. Валовій, центр LvivTech.City, згаданий Edem Resort у Стрілках та інші об’єкти. Має інтереси у аграрному та видобувному бізнесі.

2025 року Львівська міська рада оштрафувала компанію родини Кривецьких, яка є власником готелю «Жорж», на 170 тис. грн через аварійний стан фасаду архітектурної пам’ятки. Компанія звернулася до суду та стверджувала, що сплата штрафу може заблокувати діяльність готелю. Однак судова суперечка завершилася на користь міськради.

У 2019 році він посів другу сходинку у рейтингу найвпливовіших людей Львова від НВ. Раніше львівська газета «Експрес» називала його «авторитетом на прізвисько Пупс» та писала про те, що бізнесмен нібито займався рекетом у 1990-х роках. Кривецький заперечував цю інформацію та позивався проти медіа з вимогами спростування.

Ігою Кривецькому належить найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині, який займає площу понад 110 га. Як писав ZAXID.NET, майже вся ця територія теперішнього комплексу у Стрілках перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

Торік бізнесмен відкрив п’ятизірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі та співінвестує в одеський готель MIY.