Спонсор партії «ВО «Свобода», львівський бізнесмен Ігор Кривецький став власником 10% частки у статутному капіталі ТОВ «Укрлітійвидобування». Це компанія, яка офіційно займається розробкою літієвого родовища на Кіровоградщині.

Як повідомив профільний сайт Nadra.info, зміна у структурі власників товариства, імовірно, відбулася у червні 2021 року, оскільки ще у травні частка Ігоря Кривецького мала іншого власника.

Обставини і вартість угоди в компанії не коментують.

Наразі засновниками «Укрлітійвидобування» є компанія «Харсам Орес Фзе» з ОАЕ (85% статутного капіталу, 8500 грн), українська компанія «Касл Браво» (5%,500 грн) та Ігор Кривецький (10%, 1000 грн).

Кінцевим бенефіціарним власником видобувної компанії вказаний Міна Азер Мамлук Халіл (Єгипет та ОАЕ).

Попереднім власником частки, якою нині володіє Ігор Кривецький був власник фонду «ВЄК Кепітал Партнерс» Ігор Воронов (Київ).

Компанія «Укрлітійвидобування» володіє спецдозволом на видобування руд літію на родовищі Полохівське у Кіровоградській області. Термін його дії – до 2037 року.

Ігор Кривецький – відомий львівський бізнесмен, який нині здебільшого живе у Києві. Він має активи в готельному, ресторанному та аграрному бізнесі. Також Кривецький є спонсором «ВО «Свобода» та заступником голови цієї політсили. Упродовж 2012-2014 рр. був народним депутатом від «Свободи».

2013 року львівська газета «Експрес» надрукувала статтю «Гроші Тягнибока-3. Хазяїн партії «Свобода», у якій йшлося про кримінальне минуле Ігора Кривецького, відомого у відповідних колах за прізвиськом «Пупс». Після публікації Кривецький звернувся до суду з вимогою спростування цієї інформації.

Літій використовують у літій-іонних батареях, які є у планшетах, цифрових фотоапаратах, відеокамерах, електроінструментах, електрокарах і навіть у марсоходах. Ще одна галузь, яка потребує літію – скляна та керамічна промисловість.

Останніми роками попит на літій почав зростати завдяки бурхливому виробництву електрокарів.

В Україні є три родовища літієвої руди, розвідані у 1980-х роках геологами – два у Кіровоградській області, одне – в Донецькій.