Ігор Кривецький став офіційним власником 65,5 га учасників АТО в селі Стрілки

Екс-депутат та бізнесмен Ігор Кривецький та його дружина Ольга Філатова-Кривецька під час збору винограду на території «Едем Резорту»

Підприємство Ігоря Кривецького ТОВ «Еко ферма Едем» офіційно стало власником 65,51 га в селі Стрілки, Перемишлянського району. За повідомленням видання «Наші гроші. Львів», право власності на цю землю перейшло до Кривецького 13 вересня 2019 року.

На кадастровій карті землі сформовані у вигляді трьох великих ділянок із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. За даними Держгеокадастру, нормативно-грошова оцінка усіх трьох ділянок становить 353,12 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET публікував розслідування про виділення цих земельних ділянок 29 особам, серед яких були учасники АТО, працівники курорту «Едем Резорт» та їхні родичі. У списку також опинилися члени близької до «Розвитку громади» ГО «Українська спілка учасників АТО» та інших ветеранських організацій, постійні учасники вуличних акцій протесту у Львові: Олег Дудок, Андрій Різничок та Костянтин Дерюгін.

Згодом всі ці ділянки були переоформлені на бухгалтерку готельно-відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA Галина Середницька, яка донедавна виступала офіційною засновницею «Еко ферми Едем». Проте кілька місяців тому засновником фірми стало ТОВ «Узлісся», кінцевим бенефіціаром якого є колишній народний депутат та спонсор ВО «Свобода» Ігор Кривецький.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року Ігор Кривецький за такою ж схемою став власником більше 50 га землі біля курорту «Едем Резорт». Загальна площа земель, що належать Кривецькому у Стрілках тепер становить більше 110 га.