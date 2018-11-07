П'ятдесят гектарів раю

Земельні зловживання із залученням учасників АТО за останніх кілька років стали масовим явищем. ZAXID.NET уже писав про скандальне виділення ділянок на берегах озера Наварія біля Львова та скуповування земель учасників АТО в Солонці.

Однак наразі наймасштабніший випадок придбання ділянок атовців для готового бізнес-проекту відбувся у селі Стрілки на Львівщині, де власникам розкішного відпочинкового комплексу вдалося обійти мораторій на продаж сільськогосподарських земель і розшити свою територію до 52 гектарів.

Розкіш та упередження

Навіть на відстані в декілька кілометрів палацово-парковий комплекс Edem Resort Medical & SPA вражає своїми масштабами. Впродовж року на території тривають будівельні роботи, з’являються нові споруди, а важка техніка розчищає місцевість для розширення комплексу.

«Ми в бік лісу більше не ходимо. Там з карабінів стріляють, щоб звірина виноград не їла. То ж можуть і людину встрілити», – розповідає місцевий мешканець Мирослав.

Чоловік проживає на хуторі Діброва, що належить до Стрілківської сільради. Він згадує, як в дитинстві ходив купатися до мальовничого озера на сусідньому хуторі Ріпище. У 1980-х роках там збудували базу відпочинку «Узлісся». Пізніше база опинилася у приватних руках, а в 2012 році змінила назву на «Edem Resort».

Місцеві мешканці згадують, як колись купалися в озері, що нині належить до відпочинкового комплексу (фото ZAXID.NET)

Її власником став бізнесмен та екс-нардеп від партії «Свобода» Ігор Кривецький. Він почав активно розбудовувати відпочинковий комплекс. У лютому 2012-го року бізнесменові навіть довелося відбудовувати його з попелу – будівлю лазні та ресторан посеред ночі спалили невідомі.

Сьогодні білі стіни «Едему» скидаються на казковий замок. Комплекс уже нічого не пов’язує з минулим радянської бази відпочинку. Тепер це місце нагадує розкішну заміську резиденцію. На території з’явився гольф-клуб, тенісні корти, конюшні, сучасний медичний центр з басейнами і спа-процедурами.

«Стріляють? Навіть не знаю, що вам на це сказати. Тут у лісах дійсно багато тварин. Одного разу в нашому озері навіть плавав великий олень. Вийшов з води і легко перестрибнув через паркан. Але в нас тут готель, ми не стріляємо», – відповідає на закиди місцевого мешканця генеральний директор комплексу «Едем Резорт» Олексій Волошин.

Олексій Волошин керує «Едем Резортом» більше двох років (фото ZAXID.NET)

Молодий управитель має елегантний вигляд і всіляко демонструє відкритість перед журналістами ZAXID.NET. Він жартуючи пропонує найкраще «капучіно в Перемишлянсьму районі» і наголошує, що вхід на територію відпочинкового комплексу вільний. Охорона лише перевірить ваші дані.

«Відколи я тут працюю, ще не було випадку, щоб сюди когось не пустили», – розповідає Олексій Волошин.

Заради роботи в «Едем Резорті» він відмовився від контракту у Відні. Мовляв, випала рідкісна нагода попрацювати в готелі найвищого класу з величезним вибором додаткових опцій. Позатим Олексій Волошин погоджується, що деякі місцеві мешканці мають певні упередження до того, що відбувається на території «Едем Резорту».

«У нас стажувалася місцева дівчина, а потім відмовилася від роботи. Я зателефонував, щоб дізнатися причину. Виявилося, що чоловік заборонив. Нібито у нас тут Содом і Гоморра. Тож ми проводимо просвітницьку і соціальну роботу з людьми. Починаємо з сільських шкіл, бо вже за два-три роки ці старшокласники можуть стати нашими працівниками», – розповідає генеральний директор «Едем Резорту».

Комплекс «Едем Резорт» активно розширюють і розбудовують (фото ZAXID.NET)

Він каже, що мета керівництва комплексу – довести частку місцевих працівників в колективі до 80%. Управитель «Едем Резорту» працює і над залученням клієнтів із Середньої Азії та арабських країн. Він пишається найбільшим палацово-парковим готельним комплексом у Східній Європі, а на запитання про загальну площу ввіреного йому господарства відповідає:

«За договором оренди з Перемишлянською райдержадміністрацією – це десь 22 гектари».

Про те, що за останні півтора року «Едем Резорт» більш ніж вдвічі збільшив свою територію за рахунок придбання земельних ділянок в учасників АТО, в Олексія Волошина інформації нема.

«Я не займаюся земельними питаннями, я просто готельєр», – зітхає генеральний директор.

Милий мій бухгалтер

Документи Держгеокадастру свідчать про те, що сільськогосподарські землі навколо «Едем Резорту» почали активно скуповувати у червні 2017 року. За півтора року 36 ділянок опинилося у руках трьох власників. ТОВ «Узлісся», власником якого є Ігор Кривецький, а керівником Олексій Волошин, придбало 5 ділянок загальною площею 5,3 га.

Ще 7 ділянок загальною площею 12,5 га придбав мешканець сусіднього села Лани Мар’ян Петрович Середницький, а найбільше землі – 25 ділянок загальною площею 22,4 га – придбала ще одна мешканка с. Лани Галина Михайлівна Середницька.

Хто ж такі Галина та Мар’ян Середницькі? На Facebook-сторінці Галини Середницької вказано, що вона працює головною бухгалтеркою «Едем Резорту». А в селі Лани на неї зареєстрована «Еко Ферма Едем».

Загальна площа придбаних земель навколо «Едем Резорту» сягає 52 гектарів (фото ZAXID.NET)

«Ми цими землями не користуємося, ми юридично не маємо до них відношення. Галина Середницька справді працює в цьому готелі вже багато років. Ми це не приховуємо, тож питання краще задавати до неї», – пояснює Олексій Волошин.

Він диктує мені номер телефону Галини Середницької, але вона не відповідає на дзвінки ні того самого дня, ні наступного. Однак бере слухавку Мар'ян Середницький. Він відмовляється коментувати купівлю 12,5 га землі та пояснює, що всі «питання до дружини Галини».

Головна бухгалтерка «Едем Резорту» Галина Середницька придбала більше 20 га землі навколо відпочинкового комплексу (фото з Facebook-сторінки Галини Середницької)

До заміжжя Галина Михайлівна Середницька мала прізвище Шира. Одну з ділянок на території «Едем Резорту» площею 1,44 га придбала ще Галина Шира в червні 2016 року.

Окрім того, 2016 року дві невеликі ділянки загальною площею 0,37 га придбав Олег Магулка – керівник і власник ТзОВ «Едем-Резорт Енд Спа». Він же керує готелем «Жорж», який належить дружині Ігоря Кривецького – Ользі Філатовій-Кривецькій.

Впродовж 2014 – 2016 рр. ділянки на території «Едем Резорту» скуповував і київський підприємець Карен Вячеславович Коваль. Сьогодні йому належить 11,7 га на території відпочинкового комплексу. Цікаво, що одну з ділянок Карен Коваль придбав у доньки колишнього голови Стрілківської сільради Степана Влаха і сестри голови діючого сільського голови Володимира Влаха – Зоряни Степанівни Влах. Тепер землю Карена Коваля орендує ТзОВ «Узлісся».

За інформацією видання «Наші Гроші», від 18 листопада 2014 року, Карен Коваль став акціонером банку «Перший», який за словами кримінального авторитета Володимира Дідуха, відомого як «Вова Морда», «свободівці» відібрали у екс-генпрокурора Віктора Пшонки за можливість уникнути покарання та зберегти свої активи.

Зіграємо в гольф?

Отож Ігор Кривецький тепер може не перейматися майбутнім земель, у розвиток яких він так щедро інвестує. Всі вони належать близьким до бізнесмена людям. Однак як саме цим людям вдалося скупити більше 50 гектарів? Адже в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Виявляється, існує спосіб обійти заборону. Видання Дивись.Info у публікації від 26 жовтня 2017 року повідомляє, що п'ятеро учасників АТО: Володимир Сірків, Олександр Кобцев, Богдан Буяльський, Василь Кожушко і Ростислав Фесенко отримали ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Стрілківської сільської ради поряд із «Едем Резортом».

Поруч із виноградниками на території «Едем Резорту» вантажівки вивозять землю під час будівельних робіт (фото ZAXID.NET)

Журналістка Дивись.Info Мар'яна Ткаченко звернула увагу саме на цих п’ятьох атовців, оскільки вони також отримали ділянки для дачного будівництва на вулиці Замарстинівській та виплати по 100 тис. грн від Львівської міськради.

Усі п'ятеро учасників АТО отримали землю біля «Едем Резорту» згідно з наказами Держгеокадастру, від 21 березня 2017 року, а вже через два з половиною місяці продали їх Галині та Мар’яну Середницьким. А дехто не став чекати навіть кількох тижнів: ділянки ставали власністю Галини Середницької вже через декілька днів після того, як їх передали атовцям.

Усі фото ZAXID.NET

При тому керівництво Держгеокадастру стверджує, що 18 приватизованих ділянок на території комплексу їхнє відомство у власність не передавало. Тож можливо, що ці ділянки ще до початку 2013 року дозволило приватизувати Державне агентство земельних ресурсів України, яке займалося регулюванням земельних відносин до утворення Держгеокадастру.

Згідно з відповіддю на запит ZAXID.NET Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, впродовж 2017-2018 рр. відомство передало у власність 25 земельних ділянок біля «Едем Резорту». Більше двадцяти імен у списку первинних власників цих ділянок – це учасники АТО або ж члени сімей загиблих. Тепер коментувати продаж ділянок атовці відмовляються.

Список первинних власників земельних ділянок на території відпочинкового комплексу «Едем Резорт» (фото ZAXID.NET)

«Нічого такого в тому немає, але ми поговорили з хлопцями і вирішили не коментувати цю ситуацію», – повідомив ZAXID.NET Ростислав Фесенко.

У 2015 році Ростислав Фесенко пробував свої сили у громадсько-політичній діяльності: він був кандидатом від «Самопомочі» на виборах до Львівської міської ради, а до виборів мера Львова знявся у відеоролику на підтримку Андрія Садового. Він як і Володимир Сірків також є членом ГО «Соціальний захист населення та бійців АТО», яку очолює мати Володимира Сірківа – Богдана Сірків.

За інформацією з власних джерел, ZAXID.NET вдалося довідатись, що ділянки навколо «Едем Резорту» скуповували за значно нижчою від ринкової ціною – до 1 тис. доларів. Тож новим власникам вдалося не лише обійти законодавчі обмеження, але й суттєво зекономити.

«На цій ділянці ми збудуємо повноцінне сертифіковане поле для гольфу на 9 лунок. Поки що у нас функціонує лише тренувальне поле driving range, де гравці відпрацьовують і удосконалюють техніку удару», – ділиться планами на майбутнє управитель «Едем Резорту» Олексій Волошин.

Після зауваження, що саме ці ділянки нещодавно придбало подружжя Середницьких, Олексій Волошин нарешті називає причину приватизації земель.

Тренувальне поле для гольфу driving range на території «Едем Резорту» (фото ZAXID.NET)

«З огляду на захист бізнесу це логічно. Краще придбати ділянку, в яку інвестуєш сотні тисяч, щоб діти сьогоднішнього власника через років двадцять не опинилися в ситуації, коли їм розірвуть договори оренди, а тут посадять помідори», – пояснює чоловік.

Він охоче розповідає про ще один проект на новопридбаних ділянках – виноградник із чотирьох морозостійких сортів винограду.

«Тут у нас Соляріс, Мускаріс, Совіньйон Блан і Каберне. Ми запросили енолога з Бесарабії, який спочатку ставився дуже скептично. Потім він приїхав сюди, надихнувся, взяв проби ґрунту, дані про погоду за останні 20 років. І посадили, дві зими він вже перезимував. Будемо робити своє вино», – хвалиться управитель комплексу.

Гольф, вино та коні - такі аристократичні розваги пропонує «Едем Резорт» (фото ZAXID.NET)

Він розповідає, що власники Ігор та Ольга Кривецькі часто відвідують «Едем Резорт».

«Все, що ви тут бачите, вони особисто прожили. Тут не було ні архітектора, ні проектанта. Відмальовували, збирали, їздили, дивились. Ламали і знову будували. Це їхня батьківщина, тому вони сюди вкладають гроші», – пояснює Олексій Волошин.

Стає зрозуміло, що проект «Едем Резорту» ще далеко не завершений. В майбутньому його відвідувачів очікують ефектні несподіванки та вражаючі дива. На щастя, вхід на територію комплексу вільний, а місця для реалізації нових задумів тепер точно не бракує.