Готель Кривецького у селі Стрілки розширюється, використовуючи ділянки атовців

Палацо-парковий комплекс Edem Resort, що належить бізнесмену та екс-народному депутату від «Свободи» Ігорю Кривецькому, за останні два роки розрісся на понад тридцять гектарів землі. Перед тим власниками частини цих ділянок були учасники бойових дій.

Найбільший у Східній Європі готельний палацо-парковий комплекс Edem Resort Medical & SPA розташований у с. Стрілки, що в Перемишлянському районі. Навколо нього — гектари землі, донедавна – державної. Минулого року її активно почали віддавати учасникам бойових дій.

У відповідь на запит ZAXID.NET Новин у Держгеокадастрі повідомили, що виділили тут 29 ділянок. Однак довго за землю нові власники не тримались. Усі продали її у термін від тижня до двох із половиною місяців. Усього за два роки готель та наближені до нього люди стали власниками 37 ділянок. П'ять ділянок купило ТзОВ «Узлісся» Ігоря Кривецького, якому належить Edem Resort. Бухгалтерка Edem Resort – Галина Середницька теж придбала у атовців землю – відразу 25 ділянок. Власником ще семи ділянок став Мар’ян Середницький – її чоловік. Після цих придбань площа відпочинкового комплексу Edem Resort досягла 52 гектарів.

Мешканці села розповідають: оминають цю землю. Адже на ній активно господарюють нові власники.

«Там за корчами ще одна вишка, і вони, якби коза, чи кабан дикий вилетить, їм на територію, мають карабіни, б’ють все підряд. Тут вже не побачите ні кози, ні кабана дикого, нема ніц. Кожен боїться туди йти», — каже пан Мирослав.

В Edem Resort приїздять гуляти весілля навіть із Дубая та Каліфорнії, пишається керівник комплексу – Олексій Волошин. Однак запевняє: їх площа близько 20 га і вони її лише орендують. А до 25-ти ділянок, які придбала їхня бухгалтерка, нібито, не мають жодного стосунку.

«Ми цими землями не користуємося, ми юридично не маємо до них відношення. Вона справді працює в цьому готелі вже багато років. Ми це не приховуємо і це питання краще задавати їй», – каже керівник готельного комплексу Edem Resort Medical & SPA Олексій Волошин.

Однак Галина Михайлівна на дзвінки не відповідає. Далі керівник готелю зізнається, що на землі його бухгалтерки вже росте елітний виноградник. А ділянку поруч розчищають під найбільше в області поле для гольфу. У кого купували цю землю Олексій Волошин точно не знає.

«До нас дуже багато звертається людей, знаючи про наші амбіції, про те, як швидко ми ростемо і якого рівня цей готель. Вони приходять до нас із пропозиціями купити свої землі, або взяти її в оренду для нашої подальшої господарчої діяльності», – пояснив Олексій Волошин.

Атовці, які продали свою землю у Стрілках, не захотіли розповісти нам подробиці цих угод. Ростислав Фесенко, учасник АТО, телефоном пояснив: «У нас позиція така, що ми на ті питання інтерв’ю давати не будемо. Я просто говорив зі своїми хлопцями і ми вирішили, що в нас така позиція».

Така схема діє не лише у Стрілках. Головне у ній мати добрі стосунки з розпорядником землі, а потім знайти учасників АТО, які готові поступитись правом на неї.

Із власних достовірних джерел журналісти дізналися – така послуга коштує не більше тисячі доларів. Це в десятки разів менше, ніж ринкова ціна землі. Тож купуючи таким способом ділянки власник Edem Resort – Ігор Кривецький, ймовірно, добре зекономив. Ще й обійшов земельний мораторій, що діє в Україні.

Юрій Танасійчук, правозахисник, пояснює: «Учасникам бойових дій можуть бути надані земельні ділянки, які сам бізнес не може викупити чи орендувати, оскільки це могли бути землі СГ призначення. Вони не могли по закону претендувати на них. У той час, коли органи місцевого самоврядування змінили призначення землі, віддали їх учасникам АТО, далі відбувається купівля –продаж».

Формально така схема – цілком законна. І можлива лише у державі, де нема прозорого ринку землі.