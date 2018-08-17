Жодна з престижних ділянок на березі озера в Наварії не призначена для учасників АТО

Ґумова Наварія, або Землі вистачить на всіх.

Поділ між власниками ділянок біля озера виявили громадські активісти

Усі виділені головою ЛОДА Олегом Синюткою земельні ділянки безпосередньо на березі озера Наварія за 15 км від Львова призначалися не для учасників АТО. Деталі скандального «наварійського списку» 14 серпня після засідання спеціальної робочої групи при ЛОДА опублікував у Facebook громадський активіст Володимир Заболотовський.

У дописі на тему проміжних підсумків робочої групи активіст підкреслив, що земельні ділянки, розташовані в сосновому лісі безпосередньо на березі озера Наварія отримають не ветерани російсько-української війни, а бізнесмени та колишні чиновники. Атовці навіть не будуть їхніми сусідами – їм виділили землю в іншому місці: кар'єрі та біля дороги.

Інформацію про чіткий поділ між власниками престижних ділянок у сосновому лісі біля озера та земельних наділів у кар’єрі підтвердив ZAXID.NET ще один учасник робочої групи – співзасновник ГО «Громадський осуд» Роман Маслюк.

«Ми отримали проектний план території, де всі ділянки були пронумеровані. У списку, який затверджував голова ЛОДА, прізвище кожної особи відповідало номеру певної земельної ділянки», – пояснив громадський активіст.

Після перевірки активістами списку, який затвердив голова ЛОДА, серед 26 власників земельних ділянок в сосновому лісі безпосередньо на березі озера Наварія не виявилось жодного атовця. Учасники бойових дій отримали землю у кар'єрі та біля дороги.

«Тепер у ЛОДА заперечують, що люди з пронумерованого списку мають отримати відповідні ділянки на детальному плані», – каже Роман Маслюк.

Серед власників найпрестижніших ділянок на березі озера немає жодного учасника АТО (клікніть для збільшення)

Згідно з доданим до розпорядження голови ЛОДА списком, власниками престижних ділянок (за номерами) стали:

№37 – Стасів Іванна Маркіянівна

№38 – Наумов Олександр Валерійович

№39 – Худа Ігор Петрович

№40 – Кирик Юлія Анатоліївна

№41 – Киричук Ольга Михайлівна

№42 – Белей Ігор Ярославович

№43 – Дзюбан Андрій Володимирович

№44 – Струк Наталія Михайлівна

№45 – Швагуляк Марія Іллівна

№46 – Малевіч Віталій Валентинович

№47 – Мацалак Андрій Петрович

№48 – Пушкар Нінель Зіновіївна

№49 – Чернікова Тетяна Володимирівна

№50 – Кунинець Юрій Михайлович

№51 – Маслюк Андрій Дмитрович

№52 – Максимчук Наталія Ігорівна

№53 – Бундз Софія Романівна

№54 – Вергелес Ірина Ігорівна

№55 – Кишинський Микола Михайлович

№56 – Попко Мар’ян Маркіянович

№57 – Страдомський Сергій Миколайович

№58 – Покотило Віталій Миколайович

№59 – Сенник Ярослав Іванович

№60 – Караман Марія Іванівна

№61 – Уніят Ганна Стефанівна

№62 – Левицька Наталія Володимирівна

Площа кожної ділянки становить 0,10 га. Серед власників ділянок знаходимо зокрема ім'я власника будівельної фірми «Західсервіс» Віталія Малевіча. У 2016-17 рр. він працював заступником директора з питань експлуатації стадіону «Арена Львів». Ще одну ділянку виділили його дружині Тетяні Черніковій.

У списку не бракує підприємців. Деякі з них пов'язані між собою діловими відносинами. Наприклад, Мар'ян Попко керує компанією «Енергопромгруп», а його партнер Андрій Маслюк разом із ще одним власником землі Юрієм Кунинцем виступає співвласником компанії оптової торгівлі «Еко-Інвестгруп».

Решта підприємців, які отримали землю біля озера, працюють у різноманітних сферах: Ігор Худа - засновник і власник фірм із виробництва металевих пакувань та безалкогольних напоїв, Ігор Белей - співвласник бізнесу із оптової торгівлі шкірсировиною, Андрій Дзюбан - власник ресторанів і закладів харчування, а в період 2006-2010 був депутатом ЛМР.

Власники ще двох ділянок на березі озера під номерами 85 і 86 поки що невідомі. У списку, який затвердив Олег Синютка, йдеться про власників 83 ділянок. Загалом на проектному плані визначені межі 92 ділянок, тож власники ще 9-ти ділянок залишаються невідомими.

Будівництво на березі озера передбачає вирубку лісу, проти чого виступають місцеві мешканці, громадські ативісти та представники Пустомитівської ОТГ.

«Лісові насадження на берегах озера – це невід’ємна частина водосховища. Незалежна експертиза підтвердила, що це ліс першої категорії, який відповідає вимогам і правилам захисних протиерозійних насаджень», – розповів ZAXID.NET Роман Маслюк.

Саме в лісі на протилежному березі озера отримали ділянки особи непричетні до АТО

Ще одним конфліктим питанням стало накладання окремих ділянок на проектному плані на землі користування місцевих мешканців. Під час засідання робочої групи 14 серпня представники Держгеокадастру підтвердили факти накладання ділянок.

Робоча група при ЛОДА, що займається конфліктними питаннями навколо виділення землі біля озера Наварія, розпочала працювати наприкінці липня з ініціативи Олега Синютки. Її очолив перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

Це вже друга робоча група, що займається вивченням «наварійського списку». До цього Ростислав Замлинський очолював першу робочу групу, яка не виявила зловживань при виділенні земельних ділянок.

До складу нової робочої групи увійшли керівники обласного лісового господарства, екологічної служби, представники Держгеокадастру, представники Пустомитівської ОТГ, а також громадські активісти. Найближче засідання громадської групи заплановане на кінець серпня після завершення повної інвентаризації земель навколо озера.

Нагадаємо, що 11 грудня минулого року Олег Синютка підписав розпорядження про виділення 83 земельних ділянок біля озера Наварія в Пустомитівському районі, неподалік від Львова. Голова ЛОДА розпорядився виділити землю на основі клопотання учасників антитерористичної операції.

Однак згодом журналісти антикорупційного проекту «Наші гроші. Львів» виявили, що в списку опинилося чимало підприємців і чиновників, які ніколи не брали участі в бойових діях.