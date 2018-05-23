Виділення розпорядженням голови Львівської ОДА Олега Синютки понад 80 земельних ділянок під будівництво на березі одного із найгарніших озер під Львовом очікувано викликало інтерес місцевих ЗМІ та активістів. Виявилось, що принципи виділення землі ветеранам АТО на Львівщині дуже розмиті, чим користуються люди, які не мають особливих заслуг перед Україною, зате очевидно добре знають як і до кого «підійти».

Як з’ясували журналісти антикорупційного проекту «Наші гроші. Львів», щонайменше десятеро власників безкоштовних ділянок на березі Наварії ніколи не були учасниками АТО. З дозволу редакції «НГ. Львів» ZAXID.NET передруковує розслідування «Кооператив "Озеро"».

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Вісімдесят три ділянки поблизу озера Наварія у Пустомитівському районі, що лише в 15 кілометрах від Львова, безкоштовно передадуть у приватну власність. Згідно з розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, це сталося на підставі клопотань учасників антитерористичної операції. Втім, перевіривши всі імені у списку 83 щасливчиків, «Наші гроші. Львів» знайшли там не тільки учасників АТО, а й цілу низку бізнесменів. Як виявилося, їх імена з’явилися там не просто так. Бізнесмени розрахувалися за це грошима – оплатили послуги з виготовлення проектів землеустрою.

Передісторія

«Наші гроші. Львів» вперше дізналися про ділянки біля Наварії в середині травня. Тоді на сайті ЛОДА опублікували розпорядження за підписом Олега Синютки про затвердження проектів землеустрою для 15 осіб на землю біля Наварії для будівництва дач. З них випливало, що для цього землю спеціально вилучили з користування у львівського комунального підприємства «Львівтеплоенерго», перевівши її до категорії рекреаційного призначення.

Як відомо, кожен громадянин може отримати в Україні землю безкоштовно аж шість разів, під різне використання: від ділянки під гараж до землі сільськогосподарського призначення. Втім, учасники АТО на безкоштовне отримання землі мають першочергове право.

Журналіст нашої редакції проаналізував список із 15 осіб, які отримали ділянки, і виявив, що понад 60% отримувачів – це точно військовослужбовці. А от решта осіб або займались бізнесом, або про них нічого не знав інтернет.

Після публікації цієї новини виявилось, що ще в грудні 2017 року дозвіл на розробку проектів землеустрою біля Наварії отримало аж 83 людини, в тому числі і вже згаданих 15. Площі вже наданих ділянок коливаються від 7 до 10 «соток», то загалом можна припустити, що буде виділено щонайменше 5,8 га землі.

У розпорядженні ЛОДА вказано, що його було прийнято, «розглянувши клопотання учасників антитерористичної операції». Учасники АТО мають повне право отримати землю першочергово і лобіювати це питання у всіх радах. Але «під соусом» АТО у список «просунули» цілу когорту людей без такого статусу.

Обміняти волонтерство на ділянку

В Україні не існує відкритого для всіх реєстру осіб, які брали і беруть участь в АТО. «Наші гроші. Львів» спробували перевірити список із 83 осіб в Державній службі у справах ветеранів та учасників АТО, втім там повідомили, що таку інформацію надають лише на звернення держорганів або самих учасників АТО.

Ще на перший наш запит у Львівську обласну державну адміністрацію щодо 15 ділянок ми отримали відписку. І тепер знову в ЛОДА повністю усунулись від надання інформації на цю тему. Ми вдруге надіслали запит, після чого начальник відділу містобудівного кадастру та земельних відносин ЛОДА Тетяна Ланчинська запевнила, що відповідь буде сьогодні, 5 червня. Проте сьогодні виявилось, що Ланчинська «на виїзді» цілий день, а крім неї ніхто не уповноважений надавати жодної інформації. Зв’язатися з керівником відділу не можуть ні його працівники, ні працівники прес-служби ЛОДА.

Ми також спробували отримати коментар голови ЛОДА Олега Синютки, який підписував розпорядження. Проте прес-секретар Ольга Матейчик заявила, що немає жодної можливості узгодити питання коментаря з Олегом Синюткою, і нам варто просто чекати відповіді на запит.

Тому ми самостійно проаналізували список із 83 отримувачів ділянок. З них завдяки відкритим джерелам (деклараціям, повідомленням в медіа тощо) як військовослужбовців, учасників АТО або членів їх сімей вдалося точно ідентифікувати як мінімум 44 особи.

Серед інших 39 отримувачів земельних ділянок є багато осіб, про яких не вдалося знайти взагалі ніякої інформації. Втім, як мінімум, 10 осіб не є учасниками АТО.

Наприклад, Ольга Киричук (тепер Косолович) розповіла, що вона не є учасником АТО, однак була волонтером. Вона зверталася про отримання ділянки в Пустомити ще в 2017 році. Проте не пригадує, до кого точно. «Про ділянку мені порадив Артем Хмиз (екс-депутат Львівської міської ради – ред.), він же допоміг оформити документи», - сказала вона.

Отримає ділянку і бізнес-партнер Артема Хмиза, також екс-депутат Львівської міськради Андрій Дзюбан. Він є власником/співвласником до десяти компаній, як наприклад, «Майстерня карамелі», «Старий Львів», «Бум! Бурум», «Тітонька Софі» та інших.

Крім того, землю також отримає їх спільний бізнес-партнер по компанії «Тантес Снейлз» Орест Давидко. «Я волонтер, допомагав учасникам АТО. І спілка воїнів АТО, ветеранська, клопотала про отримання ділянок учасниками АТО і волонтерами. Я не готовий сказати, коли саме я писав заяву на отримання ділянки», - розповів нам Давидко.

Так само Андрій Дзюбан потрапив у список як волонтер: «Допомагав і допомагаю учасникам АТО Пустомитівського району. Громадська організація воїнів АТО «Ветеранська спілка воїнів АТО» ініціювала спільно отримати земельні ділянки для волонтерів та учасників АТО. Я доручив своїм юристам допомогти з оформленням документів і оплатив технічну документацію», - повідомив Дзюбан.

Обміняли волонтерство і гроші на документацію на земельні ділянки й інші опитані нами львів’яни. Наприклад, чоловік відомої львівської активістки Наталії Шелестак Андрій Мацалак.

«Троє учасників АТО, члени ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яким він допомагав, зробили пропозицію йому, що він оплатить виготовлення технічної документації та отримає ділянку. Там в списку є понад 50 учасників АТО, з них одиниці, хто зміг оплатити технічну документацію, - розповіла Наталія Шелестак. - Він писав заяву в Пустомитівську районну раду, потім Синютці, потім, здається, знову в Пустомити».

Іванна Стасів у телефонній розмові пояснила, що є волонтером, і також допомагала спілці воїнів АТО. На решту питань відмовились відповідати і сказала писати… письмовий запит, який розгляне її юрист.

Ще одна помічниця спілки Катерина Нетребенко пояснила нам, що «зі всією повагою до людей, які захищають кордони нашої країни, звертає увагу, що ні Земельний кодекс України, ні розпорядження голови ЛОДА про розроблення проектів землеустрою не обмежує коло осіб, які мають право отримати земельні ділянки, виключно учасниками АТО».

Крім волонтерів, у списку є люди, які взагалі не можуть пояснити, яким чином вони там опинилися. Наприклад, Микола Кишинський, екс-власник ТОВ «Вуглепромгруп». «Так, я дійсно писав заяву на отримання там ділянки. Я не волонтер, і не учасник АТО. Не пригадую, коли це було. Оформленням займалась моя працівниця. Не знаю, якими правдами і неправдами там землю давали. Як я дізнався, що там ділянка є вільна? Добрих людей є багато», - сказав він.

Що кажуть у «Ветеранській спілці воїнів АТО»

Громадська організація «Ветеранській спілці воїнів АТО» була зареєстрована у Пустомитівському районі десять місяців тому. Її засновниками є п’ятеро осіб, учасників АТО: Сергій Віхоть, Олександр Лопачук, Павло Нікітін, Роман Саврук та Сергій Шимчак. Четверо з них також є в списку із 83 осіб-отримувачів ділянок біля озера Наварія.

Керівник ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО» Олександр Лопачук у коментарі «НГ. Львів» заявив, що він не хоче коментувати дану ситуацію, оскільки «раніше звертатися треба було». Проте кілька слів він все ж сказав, і ми наведемо їх дослівно, оскільки цей коментар Лопачука не лише не прояснює ситуацію, а ще більше її заплутує: «Мені дали можливість примкнути до кооперативу «Озеро» та включити в список своїх хлопців. Всі АТОшники там ділянки мають в кар’єрі, а не біля озера, як інші. Хто ці люди з кооперативу? Я їх не знаю, мені просто дали можливість своїх хлопців «поставити».

Нам не вдалося ідентифікувати кооператив «Озеро» через велику кількість схожих назв і брак додаткової інформації.

Лопачук також підтвердив інформацію про те, що робив пропозицію комусь із львівських бізнесменів оплатити виготовлення проектної документації для кількох учасників АТО і отримати за це місце у списку. Але не сказав, кому саме. Вартість проектної документації, за словами Лопачука, становить 5 тис. грн.

Враховуючи, що виготовлення документації на одну ділянку коштує приблизно 5 тис. грн, відповідно на 83 ділянки – 415 тис. грн. Одну «сотку» землі біля озера Наварія продають всередньому по 2,5 тис. доларів. Відтак продаж семи «соток» землі (однієї ділянки) міг би перекрити вартість виготовлення документації для всіх 83 ділянок.

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Є ще один аспект проблеми – юридичний статус даної земельної ділянки нині є предметом судового розгляду. Крім того, 24 квітня 2018 року Пустомитівська міська рада звернулась з офіційним листом до голови ЛОДА Олега Синютки з проханням не приймати розпоряджень про затвердження проектів землеустрою та відведення у приватну власність ділянок на даній території, оскільки це буде суперечити генеральному плану села Наварії, згідно з яким ця територія визначена як територія «зелених насаджень та місць масового відпочинку людей».

Повний список осіб, яким надали дозвіл на розробку проектів землеустрою на березі озера Наварія тут.