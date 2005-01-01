«Їх треба казлити!»

У середу ввечері голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з активістами ветеранських організацій. Причиною позапланової зустрічі стало резонансне розслідування журналістів антикорупційного проекту «Наші гроші. Львів» про зловживання при виділенні земельних ділянок учасникам АТО.

У статті «Кооператив "Озеро"», опублікованій напередодні, йшлося про виділення Олегом Синюткою 83 земельних ділянок під будівництво на березі озера Наварія за кілька кілометрів від Львова. Журналісти з’ясували, що щонайменше десятеро власників безкоштовних ділянок на березі Наварії ніколи не були учасниками АТО.

На зустрічі активістів з Синюткою з'ясувалося, що людей, не причетних до бойових дій, у списку значно більше. Чому так сталося? Хто за це відповідатиме? І головне – що робити далі? Всі ці питання лунали під час розмови в залі ЛОДА. ZAXID.NET підготував репортаж з місця події.

Мораль vs Закон

Олег Синютка зібрав ветеранів, волонтерів і активістів у залі, де зазвичай проводить апаратні наради. Однак цього разу роль жорсткого і впевненого господаря ситуації давалася йому значно важче: при столі не було покірних підлеглих, готових до виконання кожної вказівки керівника. Від залу віяло напругою і настороженістю.

Голова ЛОДА розпочав вступну промову, намагаючись тримати впевнену інтонацію, однак не зриватися на виправдання. Він попросив присутніх не з’ясовувати стосунків під час зустрічі, а пропонувати конструктивні рішення.

«Коли мені принесли це клопотання, я навіть не сумнівався, що це важлива справа: є атошники, є земля, є можливість виділити. Хочу наголосити, що рішення цілковито законне, хоча й пробуджує моральні сумніви. Зараз я бачу ситуацію так: була групка людей, які пригледіли земельну ділянку під будівництво. Але на той момент я цього не знав. В стінах ОДА ніхто ні копійки не взяв за оформлення цих документів», – запевнив присутніх Олег Синютка.

Він заявив, що дізнався про зловживання лише після появи публікацій у ЗМІ, і відреагував, на його думку, максимально оперативно.

«Була в нас розмова . Я покликав атошників, кажу: «Друзі, ви мене трошки обдурили. Ми зробимо так: той, хто служив в АТО – залишається, а той, хто ні – йде подалі», – окреслив майбутній план дій голова ЛОДА і передав слово присутнім у залі.

«Олеже Михайловичу, хто ці люди? Список складав Лопачук, але хто стоїть за Лопачуком?!», – перше питання пролунало від Ігоря Коцюруби, представника «Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини», створеною два тижні тому. Причетний до створення скандального списку керівник ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО» Олександр Лопачук за станом здоров’я не був присутній на зустрічі.

«До Лопачука нема жодних питань – він зробив все правильно. Для 30-40 атошників з неба впали земельні ділянки! Інакше про цю землю ніхто би не знав. Я ще раз підкреслюю, що жодного порушення нема. З точки зору закону, я можу надати землю будь-якому громадянинові України. А стосовно реакції … Я що, дівчинка, щоб мене всі любили?», – риторично відповів Синютка на питання Коцюруби, відмовившись назвати відповідальних за створення «морально сумнівної» ситуації.

Голова ЛОДА зібрав активістів, щоб вислухати «конструктивні пропозиції»

«Але з моральної точки зору, місцеві мешканці з Пустомитівського району мали не менше право претендувати на цю землю. Погоджуєтеся?», – пролунало запитання з залу. Синютка погодився.

Присутній на зустрічі учасник бойових дій з Пустомитівщини заявив, що ветерани його району вже чотири роки не можуть отримати землю. «На всі звернення – неофіційна відмова. Нас просто не чують!», – повідомив чоловік.

«Ви залиште контакти, координати. Коли до них звертаюся я, то слух часом прорізається», – тоном керівника відреагував голова ЛОДА.

«Це – афера! І за неї хтось має дістати в морду»

Далі слово взяла громадська активістка і співачка Софія Федина. Вона запитала про співвідношення кількості причетних і непричетних до АТО людей у списку на отримання земельних ділянок . Виявилося, що навіть після резонансних публікацій голова ЛОДА до кінця не з’ясував важливих даних.

«Попередньо співвідношення п’ятдесят на п’ятдесят, хоча документи ще до кінця не перевірені», – відповів Олег Синютка.

Керуючий справами Асоціації учасників АТО Львівщини Тарас Маслянко повідомив, що готовий заплатити за оформлення ділянок чотирьох бойових побратимів зі списку. Мовляв, таким чином учасники АТО можуть підтримати одне одного і обійтися без присутності сумнівних спонсорів у списку.

Богдана Сірків з обласної спілки соціального захисту бійців АТО розповіла про ситуацію із виділенням землі на межі Львова і Брюховичів.

«У нас була аналогічна ситуація по Замарстинівській, коли хлопці хотіли самі оплатити детальний план. Тоді їм сказали: «Ні, детальний план буде оплачувати ЛОДА». Чому зараз сказали, що це зроблять приватні особи? Хто оплачував детальний план: учасники АТО чи «Львівтеплоенерго»? Я мала сто дзвінків з питаннями, чому всі в різних умовах?», – запитала громадська діячка.

«По Брюховичах зовсім інша історія. Тоді все починали спочатку від детального плану. В цій ситуації вже був виготовлений детальний план. Мова йшла тільки про виділення ділянок. Тобто цю частину етапу вже було пройдено до того», – розтлумачував нюанси Олег Синютка.

У залі не заспокоювався Ігор Коцюруба.

«Це є афера! І за цю аферу хтось має дістати по наглій рижій морді! Ви кажете про 50 на 50. Там близько 60% неучасників АТО – це, як мінімум, аморально. Це є повний абсурд!», – заявив він. Коцюруба додав, що його організація пропонує Синютці анулювати його ж розпорядження про виділення ділянок. Натомість потрібно скласти новий список, у якому половину становитимуть учасники бойових дій з Пустомитівського району, а іншу половину – ветерани з інших районів області.

Олег Синютка у відповідь на цю пропозицію лише ствердно кивнув.

До питання про скандальних фігурантів списку повернулася одіозна громадська діячка Леся Турашвілі.

«Хочеться знати, які люди заплатили кошти, бо їм треба їх повернути. Хочеться зрозуміти, чи у списку їх залишать і буду повертати їм гроші», – звернулася вона до очільника області.

«Ми всі тут розуміємо, що це бізнесовий проект! Правильно, чи ні?! Ну, бізнес! То що тут віддавати?! Хотіли зробити всіх атошників дурнями! Що віддавати?! Пропало! Це ж ризик», – Ігор Коцюруба вирішив замість голови ЛОДА відповісти на репліку Турашвілі. Його слова пожвавили настрої залу. Один з ветеранів заявив, що про «жодну віддачу» мова йти не може і порадив «ховатися» бізнесменам і чиновникам, які опинилися в списку на тримання землі.

«Не було ніякої афери! Всі були учасники бойових дій! Інваліди і так далі!», – почали голосно заперечувати із залу, причетні до списку люди.

«Стоп! Стоп! Я ж вас просив, що ми тут не будемо з’ясовувати жодних стосунків!», – перервав сварку Олег Синютка. Далі він озвучив свій детальний план дій, який полягає у двотижневому вивченні фігурантів зі списку. Окрім того, голова ЛОДА збирається довідатися вартість земельних ділянок у Наварії, а також вартість підключення комунікацій та оформлення документів.

«Коли я це все порахую, ми зберемо всі 83 особи зі списку. Я їх зберу і прийму рішення», – спробував підсумувати розмову посадовець.

«Чи створена база учасників АТО? Щоб було видно хто і що отримував?», – запитали із залу.

«Так, ми маємо таку базу. Навпроти кожного атошника пише, які виплати він отримував, якими путівками скористався, які земельні ділянки отримав», – відповів голова ЛОДА.

«То як решта осіб опинилася в списку?»

«Не спекулюйте на цьому для тих, хто хотів би на тому підігріти!», – відрубав Олег Синютка. Він додав, що в документах «чорним по білому не писало», що в списку повинні були лише учасники бойових дій. І на доказ своєї правоти процитував фрагмент свого ж розпорядження від 11 грудня: «Розглянувши клопотання учасників Антитерористичної операції про надання… Ну, нема тут, що зверху донизу всі атошники!».

Але моральний аспект не відпускав Олега Синютку.

«Але є друга частина питання. Коли на перших порах було, і я це розумію, четверо-п'ятеро людей, які помагають… А коли це стає половина, то воно вже є не зовсім зрозуміло. Тому я зберу 83 людини і по кожній прийму рішення», – заявив він.

Учасників зустрічі голова ЛОДА запевнив, що його «трошки надурили»

Найактивніший після голови ЛОДА учасник зустрічі Ігор Коцюруба висловив сподівання, що Олег Синютка прийме адекватне рішення, пообіцявши, що інакше його організація буде «казлити» окремих фігурантів списку.

Один із радикально налаштованих ветеранів різко підвівся і заявив, що «казлити» таки треба, а ще – «бити в голову», щоб «наука була».

У цей момент хтось із учасників зустрічі голосно запитав в чоловіка, який сидів з протилежного боку залу: «Ну, скажи, тобі хіба не казали про землю?». Той розвів руками: «Мені?! Землю?! Не казали нічо!».

Олег Синютка зрозумів, що пора завершувати. Він висловив впевненість, що до кінця червня під ситуацією «підведуть риску» і подякував усім за розмову. Дебати продовжилися в кулуарах. Хтось обурювався, а хтось тиснув руку голові ЛОДА із побажаннями прийняти «єдиноправильне рішення».