Підзорюваний у вбивстві військовго ТЦК у Львові Григорій Кедрук розповів журналістам свою версію події

У п’ятницю, 5 грудня, Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 30-річному львів’янину Григорію Кедруку, підозрюваному у вбивстві військового ТЦК, ветерана Юрія Бондаренка, у вигляді тримання під вартою без права на заставу. У залі суду Григорій Кедрук розповів свою версію події та визнав, що вчинив вбивство.

Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.

«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.

Григорій Кедрук визнав, що ніж, яким було вбито військовослужбовця ТЦК, належить йому. На запитання, чи він убив військового, підозрюваний відповів: «Судячи з усього, так».

Відео «Громадського» з зали суду

За словами підозрюваного, він не має відстрочки від мобілізації, водночас запевнив, що у розшуку не був.

Суд обрав Григорію Кедруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. Йому інкримінують умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження потерпілому у зв’язку з його службовою діяльністю, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 ККУ).

Про Григорія Кедрука відомо, що він народився на Рівненщині, навчався та проживав у Харкові, освіту здобув у Харківському авіаційному інституті. Під час повномасштабної війни переїхав до Львова. Чоловік безробітний, раніше працював у сфері IT. За даними YouControl, Григорій Кедрук був зареєстрований у Харкові як ФОП з основним видом діяльності «комп’ютерне програмування», однак на сьогодні діяльність ФОП припинено.

Нагадаємо, 3 грудня увечері на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний львів’янин вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка. Не зважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні.