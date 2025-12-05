Митник Василь Пупена з дружиною Вікторією

НАЗК скерувало до Офісу генпрокурора матеріали про незаконне збагачення державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Василя Пупени на суму понад 23 млн грн.

Як зазначається у повідомленні НАЗК, у митника виявили ознаки незаконного збагачення на понад 23 млн грн. Йдеться про земельну ділянку площею 1,6 тис. м2 з житловим будинком площею майже 330 м2 в Ужгороді, що належать матері посадовця, але якими користується її син та його родина, а також автомобіль Skoda Kodiaq 2024 року випуску, який придбала дружина митника.

Земельну ділянку восени 2022 року за 40,1 тис. грн придбала матір посадовця. Проте, за результатами експертиз НАЗК встановило, що її ринкова вартість на дату купівлі сягає майже 1,8 млн грн. Улітку 2023 року на цій земельній ділянці було введено в експлуатацію збудований житловий будинок, у який вселилися посадовець разом із дружиною та дітьми. На той момент його вартість перевищувала 19 млн грн.

«З пояснень батьків посадовця стало відомо, що нерухоме майно вони придбали та побудували частково за власні заощадження, частково – за позичені кошти від знайомих, а будівельні роботи нібито виконувалися “власними силами”», – зазначили в НАЗК.

Автомобіль Skoda Kodiaq, 2024 року випуску, дружина митника придбала наприкінці 2024 року за понад 1,9 млн грн. За її словами, автівку куплено за кошти від продажу попередніх авто.

«Аналіз доходів і видатків посадовця, його родини та близьких осіб показав недостатність їх офіційних коштів для покриття всіх витрат. А позики, на які посилаються родичі інспектора митниці, не підтверджені фінансово й містять ознаки фіктивності», – додали в НАЗК.

Раніше журналіст Тарас Середич в сюжеті повідомляв, що Василь Пупена на початку повномасштабного вторгнення оформив інвалідність для уникнення мобілізації. Згодом інвалідність скасували, але він судиться з МОЗ щодо відновлення пенсійних виплат. Крім того, Пупена має так звані «номерні знаки прикриття», які видаються співробітникам правоохоронних органів чи державним високопосадовцям.