Комп'ютери передадуть у коледжі всіх регіонів України

Коледжі та школи у всіх регіонах України отримають понад 7000 одиниць сучасної техніки. Її заспонсорує уряд Японії та JICA (Japan International Cooperation Agency). Техніку постачатимуть поетапно, але до кінця березня всі заклади будуть укомплектовані, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

382 заклади освіти отримають:

3920 персональних комп’ютерів;

1747 інтерактивних панелей;

1422 ноутбуки.

«Команда МОН домовилася з партнерами про цю підтримку понад рік тому, продовживши вже налагоджену співпрацю. Раніше заклади фахової передвищої та професійної освіти за підтримки японських партнерів уже отримували агротехніку, обладнання для цифрових освітніх центрів і підручники. Нинішній проєкт є частиною Коаліції девайсів і одним із найбільших інфраструктурних рішень для фахової передвищої освіти», – зазначив міністр.

Техніка потрібна, зокрема, для дистанційного навчання у прифронтових регіонах. Школярі і студенти отримають доступ до сучасних технологій, більше практики під час навчання і підготовку, що відповідає вимогам ринку праці.