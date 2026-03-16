На вершині гори Високий Верх у Карпатах на місці старого курорту «Захар Беркут» збудують перший в Україні мультифункціональний Mountain Centre, який буде частиною курорту GORO Mountain Resort. Про це повідомила пресслужба GORO Mountain Resort, у понеділок 16 березня.

На вершині гори Високий Верх (1242 м) у Славській громаді в Карпатах збудують перший в Україні мультифункціональний центр. Початок будівництва планують розпочати влітку 2026 року.

Новий комплекс зведуть на місці застарілої інфраструктури колишнього курорту «Захар Беркут». За задумом розробників, це має впорядкувати одну з найвідвідуваніших точок гірського масиву та перетворити вершину Високого Верху на всесезонний простір для відвідувачів.

Комплекс буде пов’язаний із Welcome Centre – мультифункціональним центром на вході в курорт. Там розмістять каси зі скіпасами, прокат і зберігання спорядження, лижну школу, магазини, кафе та ресторан із панорамною терасою. Дістатися на вершину можна буде гондольною канатною дорогою або двома крісельними підйомниками.

Двоповерхова будівля матиме площу близько 5800 м². Навколо комплексу планують облаштувати публічний простір з оглядовими зонами та артоб’єктами.

Як повідомляє пресслужба, у Mountain Centre передбачені культурно-мистецький простір із конференц-залом-трансформером для різних подій, гастрономічний фудхол приблизно на 1000 місць, ресторан à la carte на 150 місць із панорамним видом на Карпати.

Також у комплексі планують облаштувати дитячу кімнату, лижну школу, медпункт і технічні приміщення. Поруч на схилі збудують лаунж-бар із терасою площею понад 1000 м².

Завдяки дзеркальному склінню фасади відображатимуть небо та гірські схили, змінюючись залежно від погоди, освітлення і пори року.

Будівництво Mountain Centre планують розпочати влітку 2026 року. Відкрити комплекс планують у 2028 році – після запуску Welcome Centre та гондольної канатної дороги, які мають запрацювати у 2027 році.

Будівництво Welcome Centre стартувало у жовтні 2024 року. Станом на березень 2026 року готовність об’єкта становить близько 40%.

Нагадаємо, що гірськолижний курорт «Захар Беркут» завершив роботу 1 березня 2026 року. Там почнуть будівництво першої в Україні гондольної канатної дороги, яку планують відкрити у 2027 році.

До слова, курорт «Захар Беркут» відкрили у 2005 році в селі Волосянка біля Славського. Із 2022 року «Захар Беркут» входить до групи компаній ОККО.

ОККО Group виступає власником, інвестором і розробником GORO Mountain Resort. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 1,5 млрд доларів.